Сергей Иванов: «В финальной серии еще не все ясно. УНИКС будет бороться до конца»

Теги ЦСКА УНИКС Сергей Иванов Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Иванов уверен, что УНИКС будет бороться в финале Лиги ВТБ до конца.

«В финальной серии немножко удивлен. ЦСКА набрал форму именно к полуфинальной и финальной сериям, в отличие от других клубов, не буду называть их, которые немножко просели к этим стадиям.

А так, плотная игра, интересная, боролись команды до конца. Не скажу, что она суперзрелищная, но с внутренней динамикой, высоким напряжением, и атмосфера на трибунах была прекрасной.

Несмотря на счет финальной серии, еще не все ясно. Я думаю, что УНИКС будет бороться до конца», – сказал почетный президент Лиги ВТБ.

ЦСКА ведет в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа со счетом 3–0. Четвертый матч состоится в воскресенье в Москве.

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