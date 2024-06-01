Сергей Кущенко: «Счет 3-0 не отражает качества игры в паре УНИКС – ЦСКА»

Сергей Кущенко поделился впечатлениями от финальной серии Лиги ВТБ.

Армейцы ведут в решающей серии плей-офф 3-0.

«Счет 3-0 не отражает качества игры в этой паре. Абсолютно. Все матчи были довольно плотные по борьбе. Что в Казани, что сейчас в Москве. И говорить о том, что ЦСКА легко побеждает, никак нельзя. Скорее всего, и 2 июня будет очень равный матч, где в принципе УНИКС имеет последний шанс зацепиться.

В пятницу игра проходила с большой энергией в начале матча. Очень качественная защита и невысокая результативность. И в то же время, обратите внимание, более широкой ротацией опять сыграл ЦСКА. И очень короткая ротация была у казанцев. Четыре игрока у них вообще не выходили на площадку. Поэтому, скорее всего, УНИКСу не хватило энергии, чтобы зацепиться за этот матч. А когда пошли эмоции, они, наверное, сыграли против . Казань больше играет за счет индивидуальных качеств игроков, тренерских идей, что они показали в начале матча. Но ЦСКА играет более командно, с широкой ротацией и качественной защитой. Посмотрим, кто в итоге будет успешнее», – заявил президент Лиги ВТБ.