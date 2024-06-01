Сергей Карасев о финале УНИКС – ЦСКА: «Все хотели интриги. Немного не такого ожидали»
Сергей Карасев поделился мнением о финале Лиги ВТБ УНИКС – ЦСКА.
Армейцы ведут в решающей серии сезона 3-0.
«Все хотели интриги. Немного не такого финала ожидали. Но этому есть объяснение: УНИКС играет усеченной ротацией. Где‑то сил команде на весь матч не хватает, энергии в защите.
К тому же у УНИКСа была очень сложная серия в полуфинале. А дней на отдых перед финалом у них было меньше», – считает форвард «Зенита».