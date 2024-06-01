«УНИКС будет биться». Сергей Елевич не уверен, что чемпион Лиги ВТБ определится в воскресенье

Теги ЦСКА УНИКС Сергей Елевич Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Елевич не уверен, что ЦСКА закроет финальную серию с УНИКСом в 4-м матче.

— Как считаете, чемпион определится уже в воскресенье?

— Я бы не стал так говорить. У меня такой уверенности нет. УНИКС все равно будет биться.

ЦСКА же, чтобы не уезжать снова в Казань, нужно очень хорошо подготовиться и максимально сконцентрироваться на предстоящей игре. Нужно собраться и выиграть. Потому что в противном случае у армейцев уже могут возникнуть большие трудности в серии.

Чемпионство будет очень важной составляющей для ЦСКА в психологическом плане. Потому что команда два сезона подряд не владела этим титулом, — сказал заслуженный тренер России.

ЦСКА ведет в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ со счетом 3–0. Четвертый матч состоится в воскресенье в Москве.

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