«УНИКС будет биться». Сергей Елевич не уверен, что чемпион Лиги ВТБ определится в воскресенье

Сергей Елевич не уверен, что ЦСКА закроет финальную серию с УНИКСом в 4-м матче.

— Как считаете, чемпион определится уже в воскресенье?

— Я бы не стал так говорить. У меня такой уверенности нет. все равно будет биться.

ЦСКА же, чтобы не уезжать снова в Казань, нужно очень хорошо подготовиться и максимально сконцентрироваться на предстоящей игре. Нужно собраться и выиграть. Потому что в противном случае у армейцев уже могут возникнуть большие трудности в серии.

Чемпионство будет очень важной составляющей для ЦСКА в психологическом плане. Потому что команда два сезона подряд не владела этим титулом, — сказал заслуженный тренер России.

ведет в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ со счетом 3–0. Четвертый матч состоится в воскресенье в Москве.