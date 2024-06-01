Семен Антонов о 3-0 в серии с УНИКСом: «Два года назад вели 3-1 в финале с «Зенитом», но проиграли»

Теги ЦСКА УНИКС Семен Антонов Единая лига ВТБ Баскетбол

Семен Антонов оценил текущее положение в финале Лиги ВТБ с УНИКСом (3-0).

«Да, мы ведем 3-0, но еще ничего не закончено. Мы прекрасно помним, что было два года назад: вели 3-1 в финале с «Зенитом», но в итоге проиграли. Так что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Как показывает практика, последний шаг – самый трудный. Так что никак нельзя начинать праздновать.

Конечно, в пятницу была тяжелая игра. Мы ощущали давление, потому что играли дома, проделали хорошую работу на выезде. И, наверное, это давление сказывалось на нас морально. Но спасибо болельщикам: они очень поддерживали нас», – заявил форвард ЦСКА.

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