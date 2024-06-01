«Были на расстоянии одного броска от финала». Александер Секулич считает, что «Локо» может занести этот сезон себе в актив

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич считает, что «Локо» может занести этот сезон себе в актив.

«Поздравляю «Зенит» с победой и с бронзовыми медалями. Все матчи прошли в равной борьбе, но в итоге опыт игроков соперника сказался в решающих концовках матчей. Тем не менее, я горжусь нашей командой и сказал это своим игрокам.

В плей-офф боролись не только с соперниками на паркете, но и с теми кадровыми потерями, травмами лидеров, которые нас сопровождали. Напомню, что от финала мы были на расстоянии всего одного броска, одного владения, но где-то удача от нас отвернулась.

Тем не менее, команда этот сезон может себе занести в актив. Особенно рад за воспитанников системы резерва «Локо», которые получили важный опыт в этом чемпионате и на следующий год вернутся еще сильнее, и будут еще полезнее для команды», – отметил главный тренер «Локомотива-Кубань».

«Локо» проиграл «Зениту» в серии за 3-е место в сезоне Лиги ВТБ-2023/24 (1-3).

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