«Были на расстоянии одного броска от финала». Александер Секулич считает, что «Локо» может занести этот сезон себе в актив

Александер Секулич считает, что «Локо» может занести этот сезон себе в актив.

«Поздравляю « » с победой и с бронзовыми медалями. Все матчи прошли в равной борьбе, но в итоге опыт игроков соперника сказался в решающих концовках матчей. Тем не менее, я горжусь нашей командой и сказал это своим игрокам.

В плей-офф боролись не только с соперниками на паркете, но и с теми кадровыми потерями, травмами лидеров, которые нас сопровождали. Напомню, что от финала мы были на расстоянии всего одного броска, одного владения, но где-то удача от нас отвернулась.

Тем не менее, команда этот сезон может себе занести в актив. Особенно рад за воспитанников системы резерва «Локо», которые получили важный опыт в этом чемпионате и на следующий год вернутся еще сильнее, и будут еще полезнее для команды», – отметил главный тренер «Локомотива-Кубань».

« » проиграл «Зениту» в серии за 3-е место в сезоне Лиги ВТБ-2023/24 (1-3).