Сергей Карасев: «Зенит» неплохо провел год. Третье место все равно приятно»

Сергей Карасев поделился эмоциями после победы «Зенита» в серии за бронзу.

— , как ощущаете себя сейчас, после завершения сезона?

— Очень рад, что сезон завершился. Многие могут говорить, что сезон неудачный, что третье место, что все ожидали большего… Но, думаю, все равно мы провели неплохо этот год — вторую половину лиги, выиграли Суперкубок, выиграли Кубок России. Где-то немного не хватило удачи, травмы, усталость, все это сказывалось. Все ребята играли на уколах, на обезболивающем. Хочется сказать всем большое спасибо за сезон — болельщикам, руководству, парням, которые приходили каждый день и выкладывались. Тренерскому штабу спасибо.

Все же третье место все равно приятно, приятно завершать сезон на мажорной ноте. Сейчас время немного перевести дух и готовиться к чему-то новому.

— Сегодня во время игры мы все в очередной раз переживали за ваше здоровье. Но вы вернулись и снова позволили команде прибавить. Как вы это делаете?

— Я не знаю, последние два месяца — а на самом деле начиная с Нового года, когда я упал на спину — я просто стиснул зубы и ради себя, ради команды, ради своих детей и супруги играл. Надо было где-то вытаскивать дополнительную эрегию, дополнительное желание. Рад, что доиграл сезон до конца и выжил.

— Что Чави сказал в раздевалке?

— Поблагодарил всех за сезон. Тоже сказал, что третье место — это не то, что мы ожидали, но по итогу это неплохо. Сказал всем спасибо, что все бились, и теперь время отдохнуть и готовиться дальше, — сказал форвард « ».