Сергей Карасев: «Зенит» неплохо провел год. Третье место все равно приятно»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Сергей Карасев поделился эмоциями после победы «Зенита» в серии за бронзу.

Сергей, как ощущаете себя сейчас, после завершения сезона?

— Очень рад, что сезон завершился. Многие могут говорить, что сезон неудачный, что третье место, что все ожидали большего… Но, думаю, все равно мы провели неплохо этот год — вторую половину Единой лиги, выиграли Суперкубок, выиграли Кубок России. Где-то немного не хватило удачи, травмы, усталость, все это сказывалось. Все ребята играли на уколах, на обезболивающем. Хочется сказать всем большое спасибо за сезон — болельщикам, руководству, парням, которые приходили каждый день и выкладывались. Тренерскому штабу спасибо.

Все же третье место все равно приятно, приятно завершать сезон на мажорной ноте. Сейчас время немного перевести дух и готовиться к чему-то новому.

— Сегодня во время игры мы все в очередной раз переживали за ваше здоровье. Но вы вернулись и снова позволили команде прибавить. Как вы это делаете?

— Я не знаю, последние два месяца — а на самом деле начиная с Нового года, когда я упал на спину — я просто стиснул зубы и ради себя, ради команды, ради своих детей и супруги играл. Надо было где-то вытаскивать дополнительную эрегию, дополнительное желание. Рад, что доиграл сезон до конца и выжил.

— Что Чави сказал в раздевалке?

— Поблагодарил всех за сезон. Тоже сказал, что третье место — это не то, что мы ожидали, но по итогу это неплохо. Сказал всем спасибо, что все бились, и теперь время отдохнуть и готовиться дальше, — сказал форвард «Зенита».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий