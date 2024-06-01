Ненад Димитриевич подпишет 2-летний контракт с «Миланом»

Ненад Димитриевич перейдет из УНИКСа в «Милан».

Разыгрывающий УНИКСа договорился с « » о подписании контракта на два года, сообщает инсайдер Христос Харпидис.

был признан самым ценным игроком минувшего регулярного чемпионата лиги ВТБ. Северомакедонский защитник в регулярке принял участие в 35 матчах казанской команды, набирая в среднем 19,0 очка, 6,6 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата при средней эффективности в 23,9 балла.