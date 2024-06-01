Ненад Димитриевич подпишет 2-летний контракт с «Миланом»
Ненад Димитриевич перейдет из УНИКСа в «Милан».
Разыгрывающий УНИКСа договорился с «Миланом» о подписании контракта на два года, сообщает инсайдер Христос Харпидис.
Димитриевич был признан самым ценным игроком минувшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Северомакедонский защитник в регулярке принял участие в 35 матчах казанской команды, набирая в среднем 19,0 очка, 6,6 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата при средней эффективности в 23,9 балла.