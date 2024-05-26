Велимир Перасович о неспортивном фоле Ненада Димитриевича: «Это был обычный персональный фол»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович судьи Ненад Димитриевич Мело Тримбл Баскетбол

Велимир Перасович высказался о неспортивном фоле Ненада Димитриевича в 1-м матче.

«Это был обычный персональный фол, не неспортивный. Это мое мнение», – передает слова главного тренера УНИКСа «Свободный агент».

Неспортивный фол разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича позволил ЦСКА вырвать победу в концовке 1-го матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (96:95, 1-0).

Димитриевич сфолил на Мело Тримбле за 7 секунд до конца встречи и был удален за пять фолов. После видеопросмотра судьи решили дать Димитриевичу неспортивный фол.

Тримбл реализовал оба штрафных, установив счет 94:95, после чего ЦСКА сохранил мяч. Тримбл пошел под кольцо и заставил сфолить на себе Андрея Воронцевича, после чего дважды был точен с линии штрафных и вывел ЦСКА вперед за 3 секунды до конца (96:95). В последней атаке игроки УНИКСа не успели совершить бросок.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Казань душили с самого начала матча.Придуманная пробежка Рейнольдса дала старт этому.Было бы нейтральное судейство, татары выйграли с запасом.
+8
-2
+6
Ответ Free throw
Настолько глупый фол, что наводить на мысль о коррумпированности игрока, уверен, что униксы его оштрафуют
Это очень мудро: в разгар серии взять и оштрафовать игрока за фол, пусть и дурацкий и решающий. Это прям придаст ему мотивации рисковать и выкладываться в следующих матчах.
+3
0
+3
Ответ Alex
Казань душили с самого начала матча.Придуманная пробежка Рейнольдса дала старт этому.Было бы нейтральное судейство, татары выйграли с запасом.
Да всю игру была жесть. 3 фол Рейнольдсу который даже в минимальный контакт ни с кем не вступал это огонь. 4 фол стоящему на месте Дмитриевичу в которого влетел Астапкович тоже. Первые в матче 3 секунды в клатче в пользу ЦСКА естественно. Игра ногой армейцев, которой не было в клатче (по факту тоже - 2 очка для Уникса) . 8-9 мерзких свистков. + 12-14 очков для ЦСКА. Технично сделали результат. Мерзко, но что делать. Это ЦСКА. Чтобы их обыграть нужно по 20 очков привозить.
+3
0
+3
Ответ Chistian Jadson
Это скорее был прием из регби или хоккея, но явно не по правилам баскетбола
да ничего особенного там не было, хотел правой рукой сзади выбить мяч, а тримбл подставился. никакой особой грубости не было, неспортивный можно было дать только если очень хотелось его дать
+5
-3
+2
Это скорее был прием из регби или хоккея, но явно не по правилам баскетбола
+3
-3
0
Понятно, что Ненад шёл на обычный фол, но ведь его нужно выполнить по правилам. Если ты тупо врезаешься и даже не пытаешься выставить руку, то ты просто даёшь повод выписать технический🤷 претензий к судьям нет, отработали чётко, а македонцу будет уроком на будущее.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий