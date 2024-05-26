Велимир Перасович о неспортивном фоле Ненада Димитриевича: «Это был обычный персональный фол»
Велимир Перасович высказался о неспортивном фоле Ненада Димитриевича в 1-м матче.
«Это был обычный персональный фол, не неспортивный. Это мое мнение», – передает слова главного тренера УНИКСа «Свободный агент».
Неспортивный фол разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича позволил ЦСКА вырвать победу в концовке 1-го матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (96:95, 1-0).
Димитриевич сфолил на Мело Тримбле за 7 секунд до конца встречи и был удален за пять фолов. После видеопросмотра судьи решили дать Димитриевичу неспортивный фол.
Тримбл реализовал оба штрафных, установив счет 94:95, после чего ЦСКА сохранил мяч. Тримбл пошел под кольцо и заставил сфолить на себе Андрея Воронцевича, после чего дважды был точен с линии штрафных и вывел ЦСКА вперед за 3 секунды до конца (96:95). В последней атаке игроки УНИКСа не успели совершить бросок.