Велимир Перасович о неспортивном фоле Ненада Димитриевича: «Это был обычный персональный фол»

Велимир Перасович высказался о неспортивном фоле Ненада Димитриевича в 1-м матче.

«Это был обычный персональный фол, не неспортивный. Это мое мнение», – передает слова главного тренера УНИКСа «Свободный агент».

Неспортивный фол разыгрывающего УНИКСа Ненада Димитриевича позволил ЦСКА вырвать победу в концовке 1-го матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (96:95, 1-0).

Димитриевич сфолил на за 7 секунд до конца встречи и был удален за пять фолов. После видеопросмотра судьи решили дать Димитриевичу неспортивный фол.

Тримбл реализовал оба штрафных, установив счет 94:95, после чего ЦСКА сохранил мяч. Тримбл пошел под кольцо и заставил сфолить на себе Андрея Воронцевича, после чего дважды был точен с линии штрафных и вывел вперед за 3 секунды до конца (96:95). В последней атаке игроки УНИКСа не успели совершить бросок.