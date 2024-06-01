«Зенит» в пятый раз в истории клуба стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в серии за 3-е место в сезоне Лиги ВТБ-23/24.

В субботу, 1 июня, петербургский « » выиграл у « ива-Кубань» 4-е матч серии за 3-е место (88:77, 3-1) и стал обладателем бронзовых медалей сезона Единой лиги ВТБ-2023/24.

«Зенит» в пятый раз в истории клуба стал бронзовым призером Лиги ВТБ. До этого клуб занимал третье место в 2016, 2017, 2018 и 2021 годах. Также в активе команды из Санкт-Петербурга золото сезона-2021/22.

Самым результативным в состав победителей стал , который набрал 19 очков (8 из 11 с игры), сделал 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата. Лучшим у «Локо» стал – 28 очков (9 из 16 с игры, 6 из 6 с линии) и 6 подборов. Тяжелый форвард «Локо» провел свой второй по результативности матч в этом сезоне.

В финальной серии плей-офф Лиги ВТБ московский ЦСКА ведет у казанского УНИКСа со счетом 3-0. Серия проходит до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет в Москве 2 июня.

Фото: официальный сайт лиги ВТБ.