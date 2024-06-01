Инсайдер Джован Буха: «Все указывают на то, что Джей Джей Редик станет следующим главным тренером «Лейкерс»

Редик остается основным претендентом на пост главного тренера «Лейкерс».

«Все признаки указывают на то, что Джей Джей Редик, вероятно, станет следующим главным тренером « ». Последние две-три недели в лиге его называли основным претендентом. Все разговоры шли о том, что следующим тренером станет .

Внутри «Лейкерс» его сравнивали с Пэтом Райли, молодым Пэтом Райли, который прошел путь от яркого комментатора до помощника тренера, а затем и до главного тренера. Они высоко ценят Джей Джей Редика. Они без ума от его потенциала, и похоже, что это тенденция», – сказал инсайдер The Athletic Джован Буха журналисту FOX 11 Los Angeles Алексу Майклсону.