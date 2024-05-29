Бонзи Уэллс раскритиковал Джей Джей Редика за выпад в адрес Майкла Джордана

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Бонзи Уэллс Лейкерс Кобе Брайант Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Бонзи Уэллс раскритиковал Джей Джей Редика.

Бывший игрок НБА прокомментировал слова эксперта о том, что во времена Майкла Джордана НБА была слабее нынешней.

«Джей Джей Редик говорит несерьезные вещи. 

Потому что ничего такого не было. Такое впечатление, что НБА собрала 90 людей с улицы и распихала их по командам. Это был драфт расширения, они брали проверенных игроков из других команд. Я не знаю, что он пытается сказать.

Джордан настолько выделялся. Он был лучше кого бы то ни было. У него не было преимущества над другими с точки зрения физики. Чистое умение, скиллы. Леброн – рост за два метра, весит 110 плюс. Это как товарный поезд... У Джордана, как и у Кобе, не было никакого преимущества в силе над другими, они решали за счет умения и мастерства», – заявил Уэллс.

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16 комментариев
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Назвать Кобе не атлетичным? У Кобе была супер физика до того как он сдал из за травм
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У Джордана был атлетизм, не просто так же эйром прозвали. Вот Кайри – это чистая скиллуха (первый шаг только если от природы)
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Современная нба мастеровитее в разы и выделиться в ней намного сложнее.
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Ответ Кирилл Иванов
Назвать Кобе не атлетичным? У Кобе была супер физика до того как он сдал из за травм
Он не назвал их не атлетичными, он сказал что не было преимущества в силе. Типа Кобе атлет? Да, но в принципе очень много людей может добиться такого же атлетизма, при должной работе над собой. Так что какое здесь преимущество?
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Так он не играл против праймового Джордана. Зацепил может пару его сезонов в Вашингтоне. Впрочем, в этой лиге не болтают разве что мертвые…

Безусловно, у Джордана и Кобе уникальные скилсеты, режим бога на двоих, но по физике они, вероятно, слабее Леброна. Другое дело, что в лиге за последние 15 лет появилось полчище уникальных атлетов, а Леброн все таки один.

Мое личное мнение, и я его никому не навязываю:

Именно «режим бога» и число ключевых побед в ПО определяет, кто выше в этой тройке. Для меня это: 1) Джордан 2) Кобе 3) Леброн

Ну и маленькое дополнение. Джордан и Кобе практически всю жизнь играли на одну команду. Леброн чуть облегчил себе жизнь, перейдя в Хит. Это старая и известная тема. Но не стоит упускать ее из вида
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Ответ Казбек Бимбасов
Он не назвал их не атлетичными, он сказал что не было преимущества в силе. Типа Кобе атлет? Да, но в принципе очень много людей может добиться такого же атлетизма, при должной работе над собой. Так что какое здесь преимущество?
И близко не очень много, лишь малая часть смогла бы добиться атлетизма Кобе
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Ответ Light Yagami
У Джордана был атлетизм, не просто так же эйром прозвали. Вот Кайри – это чистая скиллуха (первый шаг только если от природы)
Его атлетизм вполне «земной» работа над собой в принципе может такое сделать с человеком, а вот Леброн и уж тем более Яннис, это как раз генетическое преимущество абсолютное. Челы с ростом хорошо за 2 метра, силой танка и скоростью маленьких игроков, это как раз и есть преимущество в атлетизме
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Ответ Казбек Бимбасов
Его атлетизм вполне «земной» работа над собой в принципе может такое сделать с человеком, а вот Леброн и уж тем более Яннис, это как раз генетическое преимущество абсолютное. Челы с ростом хорошо за 2 метра, силой танка и скоростью маленьких игроков, это как раз и есть преимущество в атлетизме
Леброн - это еще и воплощение научных, медицинских, фармакологических достижений со времени когда феерил MJ. Не чистая генетика, а еще на полную катушку использует научный подход для такой формы. Посмотрите насколько гармоничней развтито его тело для его роста, чем у крутых качочков из тренажерок
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Ответ Казбек Бимбасов
Его атлетизм вполне «земной» работа над собой в принципе может такое сделать с человеком, а вот Леброн и уж тем более Яннис, это как раз генетическое преимущество абсолютное. Челы с ростом хорошо за 2 метра, силой танка и скоростью маленьких игроков, это как раз и есть преимущество в атлетизме
У Джордана атлетизм нереальный, да, не такой как у Леброна, но взлетать так высоко и так работать ногами невозможно имея "земной" атлетизм
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Ответ Spit@ma
Так он не играл против праймового Джордана. Зацепил может пару его сезонов в Вашингтоне. Впрочем, в этой лиге не болтают разве что мертвые… Безусловно, у Джордана и Кобе уникальные скилсеты, режим бога на двоих, но по физике они, вероятно, слабее Леброна. Другое дело, что в лиге за последние 15 лет появилось полчище уникальных атлетов, а Леброн все таки один. Мое личное мнение, и я его никому не навязываю: Именно «режим бога» и число ключевых побед в ПО определяет, кто выше в этой тройке. Для меня это: 1) Джордан 2) Кобе 3) Леброн Ну и маленькое дополнение. Джордан и Кобе практически всю жизнь играли на одну команду. Леброн чуть облегчил себе жизнь, перейдя в Хит. Это старая и известная тема. Но не стоит упускать ее из вида
Но стоит учитывать, что Леброн бы не ушел, если бы команда хоть что-то делала бы, чтобы заполучить талантливых игроков (не обязательно уровня мвз, просто тех с кем возможно играть на высоком уровне и не старых) и тд.
Не думаю что он облегчил свою жизнь этим (ну в смысле облегчил, но нельзя было профукивать свой прайм, когда нету даже 2 звезды)
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Ответ AlphaBeast
Но стоит учитывать, что Леброн бы не ушел, если бы команда хоть что-то делала бы, чтобы заполучить талантливых игроков (не обязательно уровня мвз, просто тех с кем возможно играть на высоком уровне и не старых) и тд. Не думаю что он облегчил свою жизнь этим (ну в смысле облегчил, но нельзя было профукивать свой прайм, когда нету даже 2 звезды)
Не знаю, Бро, дискуссионный вопрос. Думали ли о своём прайме Джордан и Кобе? Та же мамба после ухода Шака играл прям в дрим-тим… Леброн с нами надолго, он не просто играет в баскет, он делает бизнес. Может просто время такое…
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Ответ Spit@ma
Так он не играл против праймового Джордана. Зацепил может пару его сезонов в Вашингтоне. Впрочем, в этой лиге не болтают разве что мертвые… Безусловно, у Джордана и Кобе уникальные скилсеты, режим бога на двоих, но по физике они, вероятно, слабее Леброна. Другое дело, что в лиге за последние 15 лет появилось полчище уникальных атлетов, а Леброн все таки один. Мое личное мнение, и я его никому не навязываю: Именно «режим бога» и число ключевых побед в ПО определяет, кто выше в этой тройке. Для меня это: 1) Джордан 2) Кобе 3) Леброн Ну и маленькое дополнение. Джордан и Кобе практически всю жизнь играли на одну команду. Леброн чуть облегчил себе жизнь, перейдя в Хит. Это старая и известная тема. Но не стоит упускать ее из вида
По поводу последнего тезиса: У Джордана и Кобе был менеджмент, который стремился к доминированию, и использовал для этого все возможности. В Кливленде после выхода в финал НБА владелец Кавс положил на амбиции главной звезды клуба и не смог найти хоть кого то из звезд для помощи Леброну. Поэтому Леброн и ушел оттуда. А уже куда и с кем объединился - это другая история
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