Бонзи Уэллс раскритиковал Джей Джей Редика за выпад в адрес Майкла Джордана

Бонзи Уэллс раскритиковал Джей Джей Редика.

Бывший игрок НБА прокомментировал слова эксперта о том, что во времена Майкла Джордана НБА была слабее нынешней.

« говорит несерьезные вещи.

Потому что ничего такого не было. Такое впечатление, что НБА собрала 90 людей с улицы и распихала их по командам. Это был драфт расширения, они брали проверенных игроков из других команд. Я не знаю, что он пытается сказать.

Джордан настолько выделялся. Он был лучше кого бы то ни было. У него не было преимущества над другими с точки зрения физики. Чистое умение, скиллы. Леброн – рост за два метра, весит 110 плюс. Это как товарный поезд... У Джордана, как и у , не было никакого преимущества в силе над другими, они решали за счет умения и мастерства», – заявил .