Бонзи Уэллс раскритиковал Джей Джей Редика за выпад в адрес Майкла Джордана
Бонзи Уэллс раскритиковал Джей Джей Редика.
Бывший игрок НБА прокомментировал слова эксперта о том, что во времена Майкла Джордана НБА была слабее нынешней.
«Джей Джей Редик говорит несерьезные вещи.
Потому что ничего такого не было. Такое впечатление, что НБА собрала 90 людей с улицы и распихала их по командам. Это был драфт расширения, они брали проверенных игроков из других команд. Я не знаю, что он пытается сказать.
Джордан настолько выделялся. Он был лучше кого бы то ни было. У него не было преимущества над другими с точки зрения физики. Чистое умение, скиллы. Леброн – рост за два метра, весит 110 плюс. Это как товарный поезд... У Джордана, как и у Кобе, не было никакого преимущества в силе над другими, они решали за счет умения и мастерства», – заявил Уэллс.
Безусловно, у Джордана и Кобе уникальные скилсеты, режим бога на двоих, но по физике они, вероятно, слабее Леброна. Другое дело, что в лиге за последние 15 лет появилось полчище уникальных атлетов, а Леброн все таки один.
Мое личное мнение, и я его никому не навязываю:
Именно «режим бога» и число ключевых побед в ПО определяет, кто выше в этой тройке. Для меня это: 1) Джордан 2) Кобе 3) Леброн
Ну и маленькое дополнение. Джордан и Кобе практически всю жизнь играли на одну команду. Леброн чуть облегчил себе жизнь, перейдя в Хит. Это старая и известная тема. Но не стоит упускать ее из вида
Не думаю что он облегчил свою жизнь этим (ну в смысле облегчил, но нельзя было профукивать свой прайм, когда нету даже 2 звезды)