«Лейкерс» далеки от решения по новому главному тренеру (Воджнаровски)
«Лейкерс» пока не определились с новым главным тренером.
Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, калифорнийцы «далеки» от окончательного решения по сменщику Дарвина Хэма.
«Озерники» на данном этапе сосредоточены на собеседованиях с кандидатами.
Ходили слухи, что явным фаворитом на вакантный пост является Джей Джей Редик, а объявление откладывается в связи с его занятостью на телевидении в плей-офф НБА.
С Леброном сложно иметь проблемную атаку, защиту имея Дэвиса выстроить не сложно.
Нужно просто вовремя брать тайм-ауты, что Хэм не делал.