«Лейкерс» далеки от решения по новому главному тренеру (Воджнаровски)

«Лейкерс» пока не определились с новым главным тренером.

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, калифорнийцы «далеки» от окончательного решения по сменщику Дарвина Хэма.

«Озерники» на данном этапе сосредоточены на собеседованиях с кандидатами.

Ходили слухи, что явным фаворитом на вакантный пост является , а объявление откладывается в связи с его занятостью на телевидении в плей-офф .