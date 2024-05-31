«Лейкерс» далеки от решения по новому главному тренеру (Воджнаровски)

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Лейкерс» пока не определились с новым главным тренером.

Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, калифорнийцы «далеки» от окончательного решения по сменщику Дарвина Хэма.

«Озерники» на данном этапе сосредоточены на собеседованиях с кандидатами.

Ходили слухи, что явным фаворитом на вакантный пост является Джей Джей Редик, а объявление откладывается в связи с его занятостью на телевидении в плей-офф НБА.

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3 комментария
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Значит после финальной серии объявят о подписании 🤔
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Ответ МЗ
Наверное убедились, что грамотнее Хэма не так уж и много специалистов.
Очень много, просто именитых нету, да и торопиться нету смысла
С Леброном сложно иметь проблемную атаку, защиту имея Дэвиса выстроить не сложно.
Нужно просто вовремя брать тайм-ауты, что Хэм не делал.
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