Александер Секулич: «У меня, как у тренера, нет причин покидать «Локомотив-Кубань»

Александер Секулич заявил, что хочет продолжить работу в «Локомотиве-Кубань».

«У меня остается еще один год по контракту, так что для меня нет никаких причин покидать этот проект. Конечно, не всегда все зависит только от меня.

Одна из целей, которые у нас есть — это постараться дать шансы российским игрокам, дать им играть и показать свой талант в лиге. Это часть работы — развивать их как игроков. Мартюк, Елатонцев, Емченко, Щербенев и другие — им нужно набираться опыта, прогресс не приходит сам по себе. Это одна из целей, которые передо мной поставили еще тогда, когда я приходил в «Локо».

У меня, как у тренера, нет причин покидать эту команду. «Локо» — отличная организация, тут шикарные фанаты, красивая арена. Мы демонстрируем хороший баскетбол и показали всем, что молодые россияне умеют хорошо играть в баскетбол. Мы немного разочарованы результатом, но для меня нет ни одной причины покидать Краснодар», — сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

« » проиграл «Зениту» в серии за 3-е место в сезоне Лиги ВТБ-2023/24 (1-3).