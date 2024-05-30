Сергей Торопов: «Встали в защите, чем и воспользовался «Локомотив»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Сергей Торопов Баскетбол

Сергей Торопов прокомментировал поражение от «Локо» в 3-м матче серии за бронзу.

«Ожидали серьезной борьбы, с «Локо» никогда не бывает легко. Две игры дома были, по сути, равные, все решалось на последних минутах и секундах, как и сегодня.

Что касается игры, то встали в защите, чем и воспользовался «Локомотив». Щербенев забил с фолом, потом треху — этот момент, наверное, и переломил игру, они завладели инициативой. Мы догоняли, пытались, вышли вперед в последней четверти, но снова не хватило концентрации в защите», – сказал центровой «Зенита».

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