Кендрик Перкинс: «Лука Дончич должен взять титул чемпиона, чтобы получить корону лучшего игрока в мире»
Кендрик Перкинс оценил выступление Луки Дончича.
«Он опасный человек. Если посадишь его в клетку к пяти львам – у тебя будет шесть львов.
В пятом матче финала Западной конференции он сделал именно то, что должна делать суперзвезда. Он врезал противнику уже в первой четверти. Повел свою команду за собой. То, что требуется в гостевом матче.
Входит ли Лука в Топ-5 лучших игроков? Определенно. Но ему придется добыть чемпионский титул, прежде чем мы назовем его лучшим игроком мира. Стеф Карри, Яннис Адетокумбо, Никола Йокич – все они побеждали в финале, прежде чем стать первыми. Так что Дончичу тоже придется дойти до конца, чтобы получить корону лучшего баскетболиста», – заключил эксперт ESPN.
«Мэверикс» Луки Дончича обыграли «Тимбервулвз» в финале Западной конференции и встретятся с «Селтикс» в борьбе за титул чемпионов.
Ауф