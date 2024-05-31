Кендрик Перкинс: «Лука Дончич должен взять титул чемпиона, чтобы получить корону лучшего игрока в мире»

Кендрик Перкинс оценил выступление Луки Дончича.

«Он опасный человек. Если посадишь его в клетку к пяти львам – у тебя будет шесть львов.

В пятом матче финала Западной конференции он сделал именно то, что должна делать суперзвезда. Он врезал противнику уже в первой четверти. Повел свою команду за собой. То, что требуется в гостевом матче.

Входит ли Лука в Топ-5 лучших игроков? Определенно. Но ему придется добыть чемпионский титул, прежде чем мы назовем его лучшим игроком мира. , , – все они побеждали в финале, прежде чем стать первыми. Так что Дончичу тоже придется дойти до конца, чтобы получить корону лучшего баскетболиста», – заключил эксперт ESPN.

«Мэверикс» обыграли «Тимбервулвз» в финале Западной конференции и встретятся с «Селтикс» в борьбе за титул чемпионов.