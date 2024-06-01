Кайри Ирвинг о переходе в «Даллас»: «Это помогло мне вырасти как человеку и обрести покой»
Кайри Ирвинг рассказал, как изменилась его жизнь после перехода в «Даллас».
«Прямо сейчас пишется замечательная глава моей жизни. Я наслаждаюсь каждым шагом на этом пути, ничего не принимаю как должное. Я наслаждаюсь теплой погодой прямо сейчас, наслаждаюсь сообществом Далласа и местными болельщиками.
Мы говорили об этом в начале сезона, о том, как меня здесь приняли, насколько я почувствовал себя своим, но, думаю, со временем это зашло даже немного глубже. Это и правда помогло мне вырасти как человеку и обрести покой», – сказал защитник «Мэверикс».
If it hadn’t been for cotton-eye joe
I’d been married long time ago
Where did you come from? Where did you go?
Where did you come from cotton-eye Joe?
Как игрок он выдающийся,
а как 🕊️🚪🏀 - просто вполне одаренный ))))
Deep in the heart of Texas