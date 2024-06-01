Кайри Ирвинг о переходе в «Даллас»: «Это помогло мне вырасти как человеку и обрести покой»

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг рассказал, как изменилась его жизнь после перехода в «Даллас».

«Прямо сейчас пишется замечательная глава моей жизни. Я наслаждаюсь каждым шагом на этом пути, ничего не принимаю как должное. Я наслаждаюсь теплой погодой прямо сейчас, наслаждаюсь сообществом Далласа и местными болельщиками.

Мы говорили об этом в начале сезона, о том, как меня здесь приняли, насколько я почувствовал себя своим, но, думаю, со временем это зашло даже немного глубже. Это и правда помогло мне вырасти как человеку и обрести покой», – сказал защитник «Мэверикс».

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8 комментариев
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переехал в ковбойский штат и просто включил
If it hadn’t been for cotton-eye joe
I’d been married long time ago
Where did you come from? Where did you go?
Where did you come from cotton-eye Joe?
+3
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+3
И все же не хватает немного гонева от него. Выдавать время от времени что то неадекватное, но так, чтобы не вредило команде и игре.
+1
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+1
Ответ Van
И все же не хватает немного гонева от него. Выдавать время от времени что то неадекватное, но так, чтобы не вредило команде и игре.
Лучше - как сейчас: много игры и почти без гонева. Объясню:
Как игрок он выдающийся,
а как 🕊️🚪🏀 - просто вполне одаренный ))))
+1
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+1
Ответ володька трынкин
Лучше - как сейчас: много игры и почти без гонева. Объясню: Как игрок он выдающийся, а как 🕊️🚪🏀 - просто вполне одаренный ))))
да я сам фан таланта Кайри и было грустно в период Бостона, Бруклина. Но какая-то изюминка в его бреде есть. Не хочется, чтобы он совсем её растерял.
+1
0
+1
Ответ Van
да я сам фан таланта Кайри и было грустно в период Бостона, Бруклина. Но какая-то изюминка в его бреде есть. Не хочется, чтобы он совсем её растерял.
Факт
+1
0
+1
Ответ Van
И все же не хватает немного гонева от него. Выдавать время от времени что то неадекватное, но так, чтобы не вредило команде и игре.
Давайте лучше после финала изюминки всякие будут пока рановато ..)
+1
0
+1
Ответ крутящийся камень
Давайте лучше после финала изюминки всякие будут пока рановато ..)
без базару, я сам за Даллас в Финале)
+1
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Ответ Максим Макеев
переехал в ковбойский штат и просто включил If it hadn’t been for cotton-eye joe I’d been married long time ago Where did you come from? Where did you go? Where did you come from cotton-eye Joe?
The stars at night are big and bright (clap, clap, clap, clap)
Deep in the heart of Texas
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