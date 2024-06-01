Кайри Ирвинг о переходе в «Даллас»: «Это помогло мне вырасти как человеку и обрести покой»

Кайри Ирвинг рассказал, как изменилась его жизнь после перехода в «Даллас».

«Прямо сейчас пишется замечательная глава моей жизни. Я наслаждаюсь каждым шагом на этом пути, ничего не принимаю как должное. Я наслаждаюсь теплой погодой прямо сейчас, наслаждаюсь сообществом и местными болельщиками.

Мы говорили об этом в начале сезона, о том, как меня здесь приняли, насколько я почувствовал себя своим, но, думаю, со временем это зашло даже немного глубже. Это и правда помогло мне вырасти как человеку и обрести покой», – сказал защитник «Мэверикс».