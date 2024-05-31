Букмекеры считают «Бостон» фаворитом в финале с «Далласом». Тейтум – главный претендент на MVP

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Джейлен Браун Ставки на баскетбол Джейсон Тейтум Баскетбол

Букмекеры назвали фаворита в финальной серии НБА «Бостон» – «Даллас».

«Селтикс» начинают серию в качестве фаворита (-225) по версии ESPN BET. «Мэверикс» были указаны как аутсайдеры серии (+185).

Первая встреча финальной серии плей-офф состоится 6 июня в Бостоне.

Лидер «кельтов» Джейсон Тейтум считается у букмекеров основным претендентом на приз MVP финала (-130), далее расположены Лука Дончич из «Мэверикс» (+200), свингмен бостонской команды Джейлен Браун (+600) и игрок техасцев Кайри Ирвинг (+2400).

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15 комментариев
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Ответ skreamer
Объясните, как работают американские кэфы? -225 - это вот что значит вообще? Что потеряешь, если грузанёшь на них?
-225 значит, что ты должен поставить 225 единиц денег, чтобы выиграть 100 единиц.
+185 значит, что со ставки 100 единиц ты выиграешь 185 единиц
+7
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+7
Ответ skreamer
Объясните, как работают американские кэфы? -225 - это вот что значит вообще? Что потеряешь, если грузанёшь на них?
Хату
+5
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+5
Татум мвп конференции не смог получить, в финале опять на второй план уйдёт. Даллас зря недооценивают, прошли такой мощный запад, по сравнению с Бостоном и инвалидным Востоком. Преимущество у Далласа, Бостон так и останется предендентом на века.
+6
-2
+4
4-2 Даллас заберет! МВП будет Кайри на дикой мотивации!
+5
-3
+2
Объясните, как работают американские кэфы? -225 - это вот что значит вообще? Что потеряешь, если грузанёшь на них?
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Все еще не верят в Даллас)

Надеюсь люди уже умнее и про 4-0/4-1 без шансов не станут писать
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Тейтум как обычно в ответственный момент разбросает подливу на паркет и закончит серию с общим релизом на уровне 36% (как в финале против ГСВ, кстати)
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Изи Мани
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Ответ rh-creep
Ничего нового. Далласу не привыкать быть андердогом. Еще в 2011-м показали. Особенно по Тейтуму хорошо - он даже не лучший игрок своей команды.
своей-то может и лучший, но лучший игрок серии явно находится в стане Мавс)
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Ответ pele_kan
своей-то может и лучший, но лучший игрок серии явно находится в стане Мавс)
Все так!
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Ответ pele_kan
своей-то может и лучший, но лучший игрок серии явно находится в стане Мавс)
Солидарен, Ирвинг великолепен.
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Ответ skreamer
Объясните, как работают американские кэфы? -225 - это вот что значит вообще? Что потеряешь, если грузанёшь на них?
Если кэф с минусом то 1 + 100/кеф
Если с плюсом - то (кеф +100)/100
Примеры
-110 = 1 + 100/110 = 1.909
+220 = (220 + 100)/100 = 320/100 = 3.2
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Ответ 6LACK
Жаль, что нет в Америке такого большого ума, как ты! Реально удивительно, что все эти аналитики не видят, что Селтикс прошли команды с переломанными лидерами, а лучшим игроком финала Восточной конференции был признан Браун – достаточно просто перенести эти знания на финал, и сразу все станет понятно.
У них есть Перкинс и Бэйлесс)
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