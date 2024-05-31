Букмекеры считают «Бостон» фаворитом в финале с «Далласом». Тейтум – главный претендент на MVP
Букмекеры назвали фаворита в финальной серии НБА «Бостон» – «Даллас».
«Селтикс» начинают серию в качестве фаворита (-225) по версии ESPN BET. «Мэверикс» были указаны как аутсайдеры серии (+185).
Первая встреча финальной серии плей-офф состоится 6 июня в Бостоне.
Лидер «кельтов» Джейсон Тейтум считается у букмекеров основным претендентом на приз MVP финала (-130), далее расположены Лука Дончич из «Мэверикс» (+200), свингмен бостонской команды Джейлен Браун (+600) и игрок техасцев Кайри Ирвинг (+2400).
+185 значит, что со ставки 100 единиц ты выиграешь 185 единиц
Надеюсь люди уже умнее и про 4-0/4-1 без шансов не станут писать
Если с плюсом - то (кеф +100)/100
Примеры
-110 = 1 + 100/110 = 1.909
+220 = (220 + 100)/100 = 320/100 = 3.2