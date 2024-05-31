Букмекеры считают «Бостон» фаворитом в финале с «Далласом». Тейтум – главный претендент на MVP

Букмекеры назвали фаворита в финальной серии НБА «Бостон» – «Даллас».

«Селтикс» начинают серию в качестве фаворита (-225) по версии ESPN BET. «Мэверикс» были указаны как аутсайдеры серии (+185).

Первая встреча финальной серии плей-офф состоится 6 июня в .

Лидер «кельтов» считается у букмекеров основным претендентом на приз MVP финала (-130), далее расположены из «Мэверикс» (+200), свингмен бостонской команды (+600) и игрок техасцев (+2400).