Кайри Ирвинг о встрече с «Селтикс» в финале: «Я на таком этапе своей жизни, когда не думаю о прошлом»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг прокомментировал грядущую встречу с «Селтикс» в финале НБА.

Звездный игрок «Далласа» играл за «Бостон» с 2017 по 2019 годы, а затем покинул команду в качестве свободного агента.

«Я нахожусь на таком этапе своей жизни, когда не думаю о прошлых моментах. Мне удалось справиться со всем этим здоровым образом, я стал двигаться вперед как личность.

У меня были непростые времена, когда я находился в Бостоне. Я переживал смерть члена семьи и сталкивался с проблемами за пределами площадки, с которыми не был готов справиться», – признался Ирвинг.

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6 комментариев
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Ответ Марсель Объелся
Кайри весь из себя такой просветленный
Ну так! Со святым Лукой встретился же)))))
+8
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+8
Более чем уверен, что он как раньше факи показывать не будет
+1
0
+1
Ответ Марсель Объелся
Кайри весь из себя такой просветленный
Возраст. Человеку 32 года, а не 25
+1
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+1
Кайри весь из себя такой просветленный
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0
Кайри на пути к восстановлению своего наследия
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