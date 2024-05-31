Кайри Ирвинг о встрече с «Селтикс» в финале: «Я на таком этапе своей жизни, когда не думаю о прошлом»

Кайри Ирвинг прокомментировал грядущую встречу с «Селтикс» в финале НБА.

Звездный игрок « » играл за « » с 2017 по 2019 годы, а затем покинул команду в качестве свободного агента.

«Я нахожусь на таком этапе своей жизни, когда не думаю о прошлых моментах. Мне удалось справиться со всем этим здоровым образом, я стал двигаться вперед как личность.

У меня были непростые времена, когда я находился в Бостоне. Я переживал смерть члена семьи и сталкивался с проблемами за пределами площадки, с которыми не был готов справиться», – признался .