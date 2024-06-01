Игроки «Миннесоты» после 4-го матча с «Далласом» решили не давать интервью Inside The NBA в знак солидарности с Гобером и Таунсом
Игроки «Миннесоты» решили не давать интервью программе Inside The NBA .
Решение было принято после победы в четвертом матче серии с «Далласом». Баскетболисты «волков» решили поддержать одноклубников Руди Гобера и Карла-Энтони Таунса.
Гобер и Таунс стали объектом насмешливой критики со стороны соведущего Inside The NBA Дрэймонда Грина. В клубе считают, что игрок «Уорриорз» сводит личные счеты с представителями передней линии «Вулвз».
«Миннесота» проиграла в финале Западной конференции со счетом 1-4.
у грина специфический характер, а как игрок он в истории будет стоять гораздо выше Гобера