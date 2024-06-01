Игроки «Миннесоты» после 4-го матча с «Далласом» решили не давать интервью Inside The NBA в знак солидарности с Гобером и Таунсом

Теги происшествия Голден Стэйт Миннесота НБА телевидение НБА плей-офф Руди Гобер Дрэймонд Грин Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Игроки «Миннесоты» решили не давать интервью программе Inside The NBA .

Решение было принято после победы в четвертом матче серии с «Далласом». Баскетболисты «волков» решили поддержать одноклубников Руди Гобера и Карла-Энтони Таунса.

Гобер и Таунс стали объектом насмешливой критики со стороны соведущего Inside The NBA Дрэймонда Грина. В клубе считают, что игрок «Уорриорз» сводит личные счеты с представителями передней линии «Вулвз».

«Миннесота» проиграла в финале Западной конференции со счетом 1-4.

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3 комментария
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Это действительно выглядело мерзко. Без всякой оценки происходящего на паркете, великая игра со стороны Луки и Кайри. А он все про Гобера, и то эпизодично. И так после каждой игры. Даже когда озвучивали, что при Гобере под кольцом было на порядок лучше защите, чем без него, все равно акцент был на издевательство. При анализе победного трехочкового он только обсуждал последний бросок, как гард (и еще какой гард) обыграл семифутера. Мне Грин всегда нравился как игрок. Но было мерзко.
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Такое ощущение, что каждый раз, когда он видит Гобера, в уме он считает разницу в зарплате и бесится. И понеслось.
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Ответ Netrogat
Такое ощущение, что каждый раз, когда он видит Гобера, в уме он считает разницу в зарплате и бесится. И понеслось.
ну не супер удивительно
у грина специфический характер, а как игрок он в истории будет стоять гораздо выше Гобера
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