Игроки «Миннесоты» после 4-го матча с «Далласом» решили не давать интервью Inside The NBA в знак солидарности с Гобером и Таунсом

Игроки «Миннесоты» решили не давать интервью программе Inside The NBA .

Решение было принято после победы в четвертом матче серии с «Далласом». Баскетболисты «волков» решили поддержать одноклубников и Карла-Энтони Таунса.

Гобер и Таунс стали объектом насмешливой критики со стороны соведущего Inside The NBA Дрэймонда Грина. В клубе считают, что игрок «Уорриорз» сводит личные счеты с представителями передней линии «Вулвз».

« » проиграла в финале Западной конференции со счетом 1-4.