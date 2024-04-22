«Сакраменто» не начинал переговоры по продлению Майка Брауна в преддверии последнего сезона по контракту
Сезон-2024/25 станет последним по текущему контракту Майка Брауна.
В прошлом сезоне главный тренер «Сакраменто» вывел команду в плей-офф впервые с 2006 года.
«Кингз» закончили нынешний регулярный чемпионат на девятой позиции в Западной конференции и сумели выбить «Голден Стэйт» в первом матче плей-ин, но затем уступили «Новому Орлеану» в борьбе за последнюю путевку в финальную часть турнира.
Эти обстоятельства скорее всего будут играть значительную роль в будущих переговорах о продлении специалиста.
Межсезонье перед последним годом по контракту обычно становится точкой отсчета для подписания продления. Но по сообщению источников, владелец команды не открывал обсуждение, и офис клуба пока занял выжидательную позицию.
В сезоне-2023/24 были подписаны крупные тренерские контракты Стива Керра (17,5 миллионов долларов ежегодно), Грегга Поповича (16 миллионов) и Монти Уильямса (13 миллионов). По ожиданиям экспертов, Браун будет претендовать на сумму от 10 миллионов.