«Сакраменто» не начинал переговоры по продлению Майка Брауна в преддверии последнего сезона по контракту

Сезон-2024/25 станет последним по текущему контракту Майка Брауна.

В прошлом сезоне главный тренер « » вывел команду в плей-офф впервые с 2006 года.

«Кингз» закончили нынешний регулярный чемпионат на девятой позиции в Западной конференции и сумели выбить « » в первом матче плей-ин, но затем уступили «Новому Орлеану» в борьбе за последнюю путевку в финальную часть турнира.

Эти обстоятельства скорее всего будут играть значительную роль в будущих переговорах о продлении специалиста.

Межсезонье перед последним годом по контракту обычно становится точкой отсчета для подписания продления. Но по сообщению источников, владелец команды не открывал обсуждение, и офис клуба пока занял выжидательную позицию.

В сезоне-2023/24 были подписаны крупные тренерские контракты (17,5 миллионов долларов ежегодно), (16 миллионов) и Монти Уильямса (13 миллионов). По ожиданиям экспертов, будет претендовать на сумму от 10 миллионов.