Майк Браун и «Сакраменто» не договорились о продлении контракта

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Баскетбол

Главный тренер «Кингс» не достиг взаимопонимания по условиям нового соглашения.

Как информирует ESPN, на данный момент стороны прекратили переговоры, так как «между ними пропасть».

Действующее соглашение Брауна истекает следующим летом. Он рассчитывал, что продлит договор до старта сезона-2024/25.

В сезоне-22/23 Браун помог «Сакраменто» выйти в плей-офф впервые за последние 18 лет. Его команда выиграла 48 матчей и заняла третье место в регулярке.

В сезоне-23/24 «Кингс» финишировали девятыми, обыграли «Голден Стэйт» в матче плей-ин, но не попали в плей-офф, уступив «Новому Орлеану».

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2 комментария
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Сакраменто походу обратно на дно собирается)
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Возвращение домой?
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