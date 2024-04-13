Майк Браун: «Не понимаю, почему судьи не свистят в нашу пользу в концовках»

Теги Майк Браун Финикс Сакраменто НБА судьи Баскетбол

Майк Браун раскритиковал судей после поражения от «Финикса» (107:08).

«Я озадачен. Не понимаю, почему судьи не свистят в нашу пользу в концовках.

Свистнуть фол Сабонису во время подбора, несмотря на то, что всю игру идет такая силовая борьба, дать им две попытки с линии штрафных и позволить выйти вперед за несколько секунд до конца матча было ошибкой.

Надеюсь, я ошибаюсь, но с моего места это выглядело так, будто Фокса ударили по руке. Я молюсь, чтобы я ошибался, потому что тогда я буду лучше спать по ночам», – сказал главный тренер «Сакраменто».

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3 комментария
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Меняй Сабониса на Эмбиида и будут тебе фолы, Майк
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Слабо играете, плей-офф не заслужили
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107:08 Сильный счет, браво спортс!
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