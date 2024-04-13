Майк Браун: «Не понимаю, почему судьи не свистят в нашу пользу в концовках»

Майк Браун раскритиковал судей после поражения от «Финикса» (107:08).

«Я озадачен. Не понимаю, почему судьи не свистят в нашу пользу в концовках.

Свистнуть фол Сабонису во время подбора, несмотря на то, что всю игру идет такая силовая борьба, дать им две попытки с линии штрафных и позволить выйти вперед за несколько секунд до конца матча было ошибкой.

Надеюсь, я ошибаюсь, но с моего места это выглядело так, будто Фокса ударили по руке. Я молюсь, чтобы я ошибался, потому что тогда я буду лучше спать по ночам», – сказал главный тренер « ».