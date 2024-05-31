«Сакраменто» предлагает Майку Брауну 21 млн долларов на 3 года. Тренер хочет годовой оклад в 10 млн

«Кингз» и главный тренер Майк Браун не договорились о новом контракте.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, « » предложил 3-летнее продление на 21 миллион долларов. Сделка также включает потенциальные бонусы, которые могут увеличить общую сумму до 27 миллионов.

Браун же рассчитывает подписать контракт, который будет приносить ему около 10 миллионов долларов в год.

В сезоне-22/23 Браун помог «Сакраменто» выйти в плей-офф впервые за последние 18 лет. Его команда выиграла 48 матчей и заняла третье место в регулярке.

В сезоне-23/24 «Кингс» финишировали девятыми, обыграли «Голден Стэйт» в матче плей-ин, но не попали в плей-офф, уступив «Новому Орлеану».