«Сакраменто» предлагает Майку Брауну 21 млн долларов на 3 года. Тренер хочет годовой оклад в 10 млн

Теги Майк Браун Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Кингз» и главный тренер Майк Браун не договорились о новом контракте.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Сакраменто» предложил Брауну 3-летнее продление на 21 миллион долларов. Сделка также включает потенциальные бонусы, которые могут увеличить общую сумму до 27 миллионов.

Браун же рассчитывает подписать контракт, который будет приносить ему около 10 миллионов долларов в год.

В сезоне-22/23 Браун помог «Сакраменто» выйти в плей-офф впервые за последние 18 лет. Его команда выиграла 48 матчей и заняла третье место в регулярке.

В сезоне-23/24 «Кингс» финишировали девятыми, обыграли «Голден Стэйт» в матче плей-ин, но не попали в плей-офф, уступив «Новому Орлеану».

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4 комментария
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Монти Уильямс открыл ящик пандоры
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ВИВЕК!!!!! :-)
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Больше не будет столько свистков, эра пулялок закончилась, а значит Браун с устаревшими конспектами Керра становится физруком. Печально но эта симпатичная команда отлетает заранее так и не раскрывшись
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Ответ Серебристый
Монти Уильямс открыл ящик пандоры
10 лямов не то чтобы много(по меркам НБА)
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