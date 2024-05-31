Крис Финч: «Даллас» ставил неправильные заслоны. Мы не получили того уважения, которое заслужили»
Крис Финч выразил недовольство судейством после 5-го матча с «Мэверикс».
Главный тренер «Миннесоты» считает, что соперник ставил заслоны с нарушением правил, что оставалось без внимания судей.
«Эдвардс лучше справляется с тем, чтобы проходить через все эти неправильные заслоны, которые они ставили для Дончича. Макдэниэлс же часто получал сокрушительные удары.
Макдэниэлс традиционно был очень хорош против Дончича в защите со своими габаритами, но его просто сокрушали этими заслонами.
Мы не получили того уважения, которое заслужили», – считает Финч.
В четверг «Вулвз» уступили со счетом 103:124, 1-4.
Финч пожаловался на то, что игроки Далласа на заслонах двигались в последний момент, таким образом у защиты было меньше шансов обойти заслон и помешать Дончичу бросить. Это считается неправильным заслоном (в оригинале illegal screen).
Также в статье говорится, что Финч много возмущался во время матча и получил технарь. И этот эпизод он прокомментировал как то, что он чувствовал, что игроки Миннесоты или скамейка не получает должного уважения со стороны судей (видимо в части своих решений и их объяснения).
Даже пенсионеры из Клипперс без Кавая смогли у Далласа забрать 2 матча, а тут молодой Джордан с крутым составом еле одну победу наскребли.