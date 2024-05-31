Крис Финч: «Даллас» ставил неправильные заслоны. Мы не получили того уважения, которое заслужили»

Крис Финч выразил недовольство судейством после 5-го матча с «Мэверикс».

Главный тренер «Миннесоты» считает, что соперник ставил заслоны с нарушением правил, что оставалось без внимания судей.

« лучше справляется с тем, чтобы проходить через все эти неправильные заслоны, которые они ставили для Дончича. Макдэниэлс же часто получал сокрушительные удары.

традиционно был очень хорош против в защите со своими габаритами, но его просто сокрушали этими заслонами.

Мы не получили того уважения, которое заслужили», – считает Финч.

В четверг «Вулвз» уступили со счетом 103:124, 1-4.