Крис Финч: «Даллас» ставил неправильные заслоны. Мы не получили того уважения, которое заслужили»

Теги Даллас Миннесота НБА Крис Финч судьи НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Макдэниэлс Энтони Эдвардс Баскетбол

Крис Финч выразил недовольство судейством после 5-го матча с «Мэверикс».

Главный тренер «Миннесоты» считает, что соперник ставил заслоны с нарушением правил, что оставалось без внимания судей.

«Эдвардс лучше справляется с тем, чтобы проходить через все эти неправильные заслоны, которые они ставили для Дончича. Макдэниэлс же часто получал сокрушительные удары.

Макдэниэлс традиционно был очень хорош против Дончича в защите со своими габаритами, но его просто сокрушали этими заслонами.

Мы не получили того уважения, которое заслужили», – считает Финч.

В четверг «Вулвз» уступили со счетом 103:124, 1-4.

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7 комментариев
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Что он несёт?
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Перевод в статье не корректный. Точнее не выделен контекст последней фразы. И контекст первых абзацев.

Финч пожаловался на то, что игроки Далласа на заслонах двигались в последний момент, таким образом у защиты было меньше шансов обойти заслон и помешать Дончичу бросить. Это считается неправильным заслоном (в оригинале illegal screen).

Также в статье говорится, что Финч много возмущался во время матча и получил технарь. И этот эпизод он прокомментировал как то, что он чувствовал, что игроки Миннесоты или скамейка не получает должного уважения со стороны судей (видимо в части своих решений и их объяснения).
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– По-моему, пчелы что-то подозревают!
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Однако во второй игре с Денвером никто не жаловался на респект)
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Как-то несолидно такие отмазки про заслоны придумывать.
Даже пенсионеры из Клипперс без Кавая смогли у Далласа забрать 2 матча, а тут молодой Джордан с крутым составом еле одну победу наскребли.
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Ты подходишь ко мне и ставишь заслон, но ставишь его без уважения.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Перевод в статье не корректный. Точнее не выделен контекст последней фразы. И контекст первых абзацев. Финч пожаловался на то, что игроки Далласа на заслонах двигались в последний момент, таким образом у защиты было меньше шансов обойти заслон и помешать Дончичу бросить. Это считается неправильным заслоном (в оригинале illegal screen). Также в статье говорится, что Финч много возмущался во время матча и получил технарь. И этот эпизод он прокомментировал как то, что он чувствовал, что игроки Миннесоты или скамейка не получает должного уважения со стороны судей (видимо в части своих решений и их объяснения).
Ясно. Пускай на рыбалке отрабатывают проходы через неправильные заслоны.
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