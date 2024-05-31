Энтони Эдвардс поприветствовал Луку Дончича в подтрибунном помещении после 5-го матча

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Лука Дончич Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс не стал поздравлять «Мэверикс» с выходом в финал.

Звездный защитник «Вулвз» отказался от традиционного рукопожатия, которое принято в НБА после завершения серий плей-офф.

Эдвардс при этом отдал должное техасцам в подтрибунном помещении. В сети появилась фотография лидера «Миннесоты», который приветствует звезду «Далласа» Луку Дончича.

В четверг «Мэверикс» выиграли со счетом 124:103 и оформили победу в Западной конференции – 4-1. 

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11 комментариев
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Навалились на парня всем спортом сегодня. А я отдам Анту должное. Сильный плей-офф провёл. Да, под конец явно устал физически и ментально, но, камон, парню всего 22, а он в качестве первой звезды дошёл до финала конференции по дороге выбив действующего чемпиона. С таким отношением к игре у парня всё в порядке будет в будущем (главное, чтобы здоровье позволило🤞).

П.с. удачи Далласу в финале!
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Ответ boller_73
Всё путаю, это Джордан младший или третий сын Леброна
Путаешь. Это Энтони Дончич, брат Дэвина Дончича
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+14
Руководство, наверное, волшебного пендаля прописало, чтобы не позорился и шел поздравлял.
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Люлей там в раздевалке получил от кого-то за потенциальный медийный обсёр и вышел должное отдавать
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..и бутылку пива у Луки отобрал.)
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Если бы не вспышка, Энтони мы бы и не увидели
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Всё путаю, это Джордан младший или третий сын Леброна
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Но погодите, это ничего не значит, в соседней ветке лучше знают какой Эдвардс редиска и не умеет проигрывать. Даже здесь находят причины такого поступка 🤡
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