Энтони Эдвардс поприветствовал Луку Дончича в подтрибунном помещении после 5-го матча

Энтони Эдвардс не стал поздравлять «Мэверикс» с выходом в финал.

Звездный защитник «Вулвз» отказался от традиционного рукопожатия, которое принято в после завершения серий плей-офф.

при этом отдал должное техасцам в подтрибунном помещении. В сети появилась фотография лидера «Миннесоты», который приветствует звезду « » .

В четверг «Мэверикс» выиграли со счетом 124:103 и оформили победу в Западной конференции – 4-1.