Энтони Эдвардс поприветствовал Луку Дончича в подтрибунном помещении после 5-го матча
Энтони Эдвардс не стал поздравлять «Мэверикс» с выходом в финал.
Звездный защитник «Вулвз» отказался от традиционного рукопожатия, которое принято в НБА после завершения серий плей-офф.
Эдвардс при этом отдал должное техасцам в подтрибунном помещении. В сети появилась фотография лидера «Миннесоты», который приветствует звезду «Далласа» Луку Дончича.
В четверг «Мэверикс» выиграли со счетом 124:103 и оформили победу в Западной конференции – 4-1.
П.с. удачи Далласу в финале!