Кайри Ирвинг: «Уилт Чемберлен, Майкл Джордан, Стеф Карри, Леброн Джеймс. Если со мной будут мои друзья, у нас есть против них шансы»

Кайри Ирвинг поделился мыслями о своей роли в команде.

«Мне не важно, как меня называют. Второй опцией, «1B» или еще как. Я называю это победным баскетболом. Делать все, что потребуется. С юности я полагал, что являюсь одним из лучших баскетболистов мира, потому что могу сочетаться с другими лучшими игроками. Не требую мяча, не выпрашиваю, играю в защите, делаю те вещи, которые не видно в статистическом протоколе. Хотел остаться в памяти именно таким. Все остальное – на совести людей, оценивающих мою карьеру, того, что они видели. Я должен правильно воспринимать их критику и взгляд.

Но у меня достаточно уверенности, чтобы играть против лучших в мире. Это могут быть , , , . Если со мной будут мои друзья, считаю, что у нас есть шансы. Мне просто нравится соревноваться», – заключил .