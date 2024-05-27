Кайри Ирвинг: «Уилт Чемберлен, Майкл Джордан, Стеф Карри, Леброн Джеймс. Если со мной будут мои друзья, у нас есть против них шансы»

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Леброн Джеймс Даллас НБА Стефен Карри Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг поделился мыслями о своей роли в команде.

«Мне не важно, как меня называют. Второй опцией, «1B» или еще как. Я называю это победным баскетболом. Делать все, что потребуется. С юности я полагал, что являюсь одним из лучших баскетболистов мира, потому что могу сочетаться с другими лучшими игроками. Не требую мяча, не выпрашиваю, играю в защите, делаю те вещи, которые не видно в статистическом протоколе. Хотел остаться в памяти именно таким. Все остальное – на совести людей, оценивающих мою карьеру, того, что они видели. Я должен правильно воспринимать их критику и взгляд.

Но у меня достаточно уверенности, чтобы играть против лучших в мире. Это могут быть Уилт Чемберлен, Майкл ДжорданСтеф Карри, Леброн. Если со мной будут мои друзья, считаю, что у нас есть шансы. Мне просто нравится соревноваться», – заключил Ирвинг.

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7 комментариев
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Ответ ID89
Комментарий удален пользователем
Он это и говорит
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Комментарий удален пользователем
1 на 1 он бы им всем дал прикурить, кроме Джордана, возможно
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Кайри в этом Далласе такая альтернативная первая звезда. Ему абсолютно всё равно как там играет Лука, он может просто сам затащить. Удивительно как это работает, что две суперзвезды работают автономно друг от друга, но результат получают топовый. Всё же игра ролевиков решает. Но я не удивлюсь если в финале Кайри заберёт МВП финала. Конечно, Бостон фаворит, но Даллас удивляет сильно
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