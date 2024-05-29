Журналист Амин Эльхассан о «Бостоне»: «Когда вас проверяли Нембхард и Джексон, что вы будете делать, оказавшись против Кайри и Луки?»

Теги Бостон Даллас Индиана НБА НБА плей-офф Эндрю Нембхард Баскетбол

Амин Эльхассан считает, что удобная сетка плей-офф может негативно сказаться на «Бостоне».

«Я смотрел за «Индианой». Эта команда делала все возможное. Но было заметно, что это молодая команда. Они не понимали, что происходит... Да, травмы сыграли роль. Но если «Бостон» в финале сыграет с командой, у которой снова будут травмы, то я не стану делать сноску при упоминании их чемпионства. Титул есть титул. Но вот если вы спросите меня, прошел ли «Бостон» настоящую проверку? Когда вас проверяли Эндрю Нембхард и Айзейя Джексон, что вы будете делать, оказавшись против Кайри Ирвинга и Луки Дончича?

Момент настоящей проверки все равно настанет. И вам придется исполнять правильные вещи на площадке: все эти комбинации, защитные владения. И вам нельзя будет позволять себе вольности, как это было с «Индианой». Потому что, когда вы даете шансы «Индиане», то они все равно все это портят и упускают. Но против «Далласа» так не получится! Если вы будете так лажать против «Далласа», то сразу получите 0-3 в серии», – считает журналист.

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7 комментариев
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почему не Сиакам и Халибертон. по такой логике надо было сказать "что вы будете делать, когда Вас будут проверять Пи Джей и Пауэлл"
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+13
Никогда не понимал, почему командам что-то тычут про сетку плей-офф. "А вот вы легко дошли до финала, потому что у вас сетка слабая и травм много"....а победитель то здесь причём?)) Свою работу они выполняют, что там у остальных, им какое дело. Как будто они сами себе соперников выбирать могут.
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Следующий этап для Бостона: «Когда вас проверяли Ирвинг и Дончич, что вы будете делать оказавшись перед Путиным?»
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Хейтеры уже и не знаю, как докопаться до Селтикс. Уже высасывают из пальца хоть что-то.
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Бостон : пхахахаха
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Спасибо,что не пишете Нембард!
+2
0
+2
Еще один умник вспомнил про травмы. А что маверикс будут делать с Брауном, Тейтумо, Порзи, Уайтом и Холидеем? Бостон выкладывается столько, сколько нужно для победы. И против Далласа получится.
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