Журналист Амин Эльхассан о «Бостоне»: «Когда вас проверяли Нембхард и Джексон, что вы будете делать, оказавшись против Кайри и Луки?»

Амин Эльхассан считает, что удобная сетка плей-офф может негативно сказаться на «Бостоне».

«Я смотрел за «Индианой». Эта команда делала все возможное. Но было заметно, что это молодая команда. Они не понимали, что происходит... Да, травмы сыграли роль. Но если « » в финале сыграет с командой, у которой снова будут травмы, то я не стану делать сноску при упоминании их чемпионства. Титул есть титул. Но вот если вы спросите меня, прошел ли «Бостон» настоящую проверку? Когда вас проверяли и Айзейя Джексон, что вы будете делать, оказавшись против Кайри Ирвинга и Луки Дончича?

Момент настоящей проверки все равно настанет. И вам придется исполнять правильные вещи на площадке: все эти комбинации, защитные владения. И вам нельзя будет позволять себе вольности, как это было с «Индианой». Потому что, когда вы даете шансы «Индиане», то они все равно все это портят и упускают. Но против «Далласа» так не получится! Если вы будете так лажать против « », то сразу получите 0-3 в серии», – считает журналист.