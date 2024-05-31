«Даллас» прошел «Миннесоту» и сыграет в финальной серии с «Бостоном»
«Даллас» прошел «Миннесоту» и вышел в финальную серию плей-офф.
В четверг в пятой встрече финала Западной конференции техасцы победили со счетом 124:103, 4-1.
В решающей серии сезона сойдутся победитель регулярного чемпионата «Бостон» и «Даллас», который был посеян под 5-м номером на Западе. Финал стартует 6 июня на площадке «кельтов».
У «Далласа» будет неделя на отдых и подготовку. «Бостон», одолевший ранее «Индиану» в четырех встречах, получил 10 свободных дней перед финальной серией.
Kudim41
21 мая, 23:27
А прикиньте сейчас Даллас свипнет Миньку вдруг?))) ну или 4-1.
а что? а вдруг!
ОТВЕТИТЬ
+14
Как говорится, "They kicked me out both".
Финал интереснейший
Прикольно. Сразу вспомнилась нетленка "Волк и семеро козлят. Причем козлят это глагол".
Майк Конли пообещал журналисту, что «Миннесота» войдет в историю.
Журналист The Athletic Джон Кравчински рассказал, что разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли сказал ему после 3-го матча финала Западной конференции против «Далласа» (107:116, 0-3).
«Вчера я стоял в коридоре рядом с раздевалкой, Майк Конли проходил мимо, покачал головой, посмотрел на меня и сказал: «Джон, тебе предстоит написать чертовски интересную статью. Мы войдем в историю». И он произнес это не шепотом, вокруг нас была куча журналистов», – рассказал Кравчински.
Вперед, МВП
Давайте дождёмся итогов финала.
They both kicked me out