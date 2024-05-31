«Даллас» прошел «Миннесоту» и сыграет в финальной серии с «Бостоном»

Теги Бостон Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Даллас» прошел «Миннесоту» и вышел в финальную серию плей-офф.

В четверг в пятой встрече финала Западной конференции техасцы победили со счетом 124:103, 4-1.

В решающей серии сезона сойдутся победитель регулярного чемпионата «Бостон» и «Даллас», который был посеян под 5-м номером на Западе. Финал стартует 6 июня на площадке «кельтов».

У «Далласа» будет неделя на отдых и подготовку. «Бостон», одолевший ранее «Индиану» в четырех встречах, получил 10 свободных дней перед финальной серией.

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24 комментария
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Думаю я должен извиниться перед Джейсоном Киддом. Прости тренер, был не прав. По ходу этого по Кидд для меня вырос как специалист. То как он перестраивал команду под разных соперников, как реагировал на происходящее во время игры. Снимаю шляпу 👏👏👏
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Простите. Не смог удержаться)))

Kudim41
21 мая, 23:27

А прикиньте сейчас Даллас свипнет Миньку вдруг?))) ну или 4-1.
а что? а вдруг!

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Для попадания в финал в этом году, командам надо было обязательно выгнать Гранта Уильямса.

Как говорится, "They kicked me out both".
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Все заслуженно
Финал интереснейший
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Очень буднично было сегодня, даже обидно. Тем не менее этот сезон был прорывным для "Миннесоты". Давно "Волки" так не пылили в ПО, была просто фантастическая серия с "Денвером", но на Луку с Кайри их уже не хватило. Ну а "Даллас"... Парни уже превзошли все ожидания, классная команда. Лично мне доставляла особое удовольствие наблюдать за их развитием в плей-офф. Это тот случай, когда команда действительно росла от матча к матчу. Рад, что у "Селтикс" будет такой сильный соперник в финале! Самое интересное только начинается)
+7
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Ну вот, а шуму сколько было после единственной победы волков. Даллас молодчики ! Нас ждет интересный финал
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Ответ Free throw
Вот волкам обидно, в их глазах - приехал какой то белый пухляш из непонятной для них страны и лешил их финала к которому они упорно шли весь сезон
"лешил"...
Прикольно. Сразу вспомнилась нетленка "Волк и семеро козлят. Причем козлят это глагол".
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Лидеры Далласа не раздавали интервью и не делали громких заявлений публично, а громко проявляли себя на баскетбольной площадке. Заслуженная победа и выход в финал НБА.
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Не к месту,конечно,за что приношу извинения...Бывший игрок Филы Зенита,Автодора и брат Аарона Гордона Дрю,погиб в автокатастрофе в возрасте 33.Жаль Гордона и его семью.Ну а по финалу-нас ждет крутая серия.
+4
-1
+3
Что за история, кто в курсе?

Майк Конли пообещал журналисту, что «Миннесота» войдет в историю.

Журналист The Athletic Джон Кравчински рассказал, что разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли сказал ему после 3-го матча финала Западной конференции против «Далласа» (107:116, 0-3).

«Вчера я стоял в коридоре рядом с раздевалкой, Майк Конли проходил мимо, покачал головой, посмотрел на меня и сказал: «Джон, тебе предстоит написать чертовски интересную статью. Мы войдем в историю». И он произнес это не шепотом, вокруг нас была куча журналистов», – рассказал Кравчински.
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За белого волшебника,за Дончича и Даллас!!!
Вперед, МВП
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Лука гений 🔥🔥
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Удачи Далласу в большом финале, надеюсь что чемпионский пазл для них сложится.
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Блин, думал что может быть любой расклад, но как то не верилось что Миннесота не возьмёт хотя бы двух матчей.
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Или Лука или Тейтум станут чемпионами. Отличная история)
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У меня сегодня день рождения, вот какой подарок сделали бродяги )) спасибо вам большое!))
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Порзингис против Кайри
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Ответ Birdman NBA
Думаю я должен извиниться перед Джейсоном Киддом. Прости тренер, был не прав. По ходу этого по Кидд для меня вырос как специалист. То как он перестраивал команду под разных соперников, как реагировал на происходящее во время игры. Снимаю шляпу 👏👏👏
Немного рановато снимать шляпу.
Давайте дождёмся итогов финала.
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Ответ swearengenquotes
Для попадания в финал в этом году, командам надо было обязательно выгнать Гранта Уильямса. Как говорится, "They kicked me out both".
Нет, так не говорится

They both kicked me out
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