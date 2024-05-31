«Даллас» прошел «Миннесоту» и сыграет в финальной серии с «Бостоном»

«Даллас» прошел «Миннесоту» и вышел в финальную серию плей-офф.

В четверг в пятой встрече финала Западной конференции техасцы победили со счетом 124:103, 4-1.

В решающей серии сезона сойдутся победитель регулярного чемпионата «Бостон» и «Даллас», который был посеян под 5-м номером на Западе. Финал стартует 6 июня на площадке «кельтов».

У « » будет неделя на отдых и подготовку. « », одолевший ранее «Индиану» в четырех встречах, получил 10 свободных дней перед финальной серией.