Лука Дончич: «У нас все еще молодая команда. Только Кайри стареет»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич рассказал, как изменился «Даллас» за два года .

В 2022-м «Мэверикс» уступили в финале конференции «Уорриорз» со счетом 1-4, а в этом на аналогичной стадии плей-офф с таким же счетом взяли верх над «Вулвз».

«Не скажу, что мы как-то принципиально изменились. У нас все еще молодая команда. Только Кайри стареет (улыбается). Многие ребята в составе прежде не играли в плей-офф. Мы говорили об этом перед началом плей-офф, обсуждали то, что как должны играть, что должны быть единым целым. 

Нам нравится играть в баскетбол, и нравится делать это вместе, вот и все», – сказал разыгрывающий «Мэверикс».

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9 комментариев
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Про команду Лука прав. До ПО я ожидал чуть иного баскетбола. Думал увижу как Лука один тащит команду с редкими включениями Ирвинга и кого то из ролевиков.
На деле Лайвли чуть ли не в лучшей своей форме за сезон, Вашингтон чуть ли не в соло закрыл пару матчей, Гэффорд большую часть ПО доминирует, магии от Кайри, которого зимой я много критиковал, мы уже увидели тонну, даже Джонс с Харди вносят свою весомую лепту.
Красиво, когда Вашингтон решил ценой фолов наказать Дорта за попытки сломать их лидера.
Ну и Лука, тут все известно.

Вне зависимости от финала, Кидд проделал отличную работу и химия в команде на космическом уровне.
+12
-2
+10
Кайри не стареет, Кайри матереет и мудреет
+7
0
+7
Когда Кайри совсем постареет, то он врубит дядюшку Дрю и тогда точно всем капут.
+5
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+5
Ответ Daff Rogers
Даллас в этом сезоне довольно возрастная команда. 27,3 лет в среднем Делят 23/24 место с Торонто.
Если посчитать только тех кто играет то там 25.5 лет выходит
+3
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+3
Ответ Birdman NBA
Ну так оно и есть. Многие тут говорят об опыте и т.д. но нормальный опыт по из основных игроков мавс есть только у Дончича и Ирвинга. ПиДжей и Лайвли первый по, Гэффорд 5 матчей, Грин доходил до финала конфы 2 года назад, но играл там мусорные минуты, тот-же Джонс мл. да доходил до финала с Майами, но те 6 минут в среднем не идут в сравнении с 31 минутой в этом сезоне
У Кидда опыт есть, он вывел команду на пик в нужное время.
+2
0
+2
Ну так оно и есть. Многие тут говорят об опыте и т.д. но нормальный опыт по из основных игроков мавс есть только у Дончича и Ирвинга. ПиДжей и Лайвли первый по, Гэффорд 5 матчей, Грин доходил до финала конфы 2 года назад, но играл там мусорные минуты, тот-же Джонс мл. да доходил до финала с Майами, но те 6 минут в среднем не идут в сравнении с 31 минутой в этом сезоне
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Кто стареет? Кайри стареет?
"Да он моложе вас всех вместе взятых!"
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Ответ Free throw
Кайри не стареет, Кайри матереет и мудреет
Тут надо прикрепить видео с Дядюшкой Дрю
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