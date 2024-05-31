Лука Дончич: «У нас все еще молодая команда. Только Кайри стареет»

Лука Дончич рассказал, как изменился «Даллас» за два года .

В 2022-м «Мэверикс» уступили в финале конференции «Уорриорз» со счетом 1-4, а в этом на аналогичной стадии плей-офф с таким же счетом взяли верх над «Вулвз».

«Не скажу, что мы как-то принципиально изменились. У нас все еще молодая команда. Только Кайри стареет (улыбается). Многие ребята в составе прежде не играли в плей-офф. Мы говорили об этом перед началом плей-офф, обсуждали то, что как должны играть, что должны быть единым целым.

Нам нравится играть в баскетбол, и нравится делать это вместе, вот и все», – сказал разыгрывающий «Мэверикс».