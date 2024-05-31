Лука Дончич: «У нас все еще молодая команда. Только Кайри стареет»
Лука Дончич рассказал, как изменился «Даллас» за два года .
В 2022-м «Мэверикс» уступили в финале конференции «Уорриорз» со счетом 1-4, а в этом на аналогичной стадии плей-офф с таким же счетом взяли верх над «Вулвз».
«Не скажу, что мы как-то принципиально изменились. У нас все еще молодая команда. Только Кайри стареет (улыбается). Многие ребята в составе прежде не играли в плей-офф. Мы говорили об этом перед началом плей-офф, обсуждали то, что как должны играть, что должны быть единым целым.
Нам нравится играть в баскетбол, и нравится делать это вместе, вот и все», – сказал разыгрывающий «Мэверикс».
На деле Лайвли чуть ли не в лучшей своей форме за сезон, Вашингтон чуть ли не в соло закрыл пару матчей, Гэффорд большую часть ПО доминирует, магии от Кайри, которого зимой я много критиковал, мы уже увидели тонну, даже Джонс с Харди вносят свою весомую лепту.
Красиво, когда Вашингтон решил ценой фолов наказать Дорта за попытки сломать их лидера.
Ну и Лука, тут все известно.
Вне зависимости от финала, Кидд проделал отличную работу и химия в команде на космическом уровне.
"Да он моложе вас всех вместе взятых!"