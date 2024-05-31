Наз Рид: «Многие ребята сегодня устали. Это урок для «Миннесоты»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Наз Рид Энтони Эдвардс Баскетбол

Наз Рид рассказал о важности физического состояния игроков в плей-офф.

Об отсутствии сил после поражения в серии с «Далласом» (1-4) говорил и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс.

«Важно, в какой ты форме. Знаю, что многие ребята сегодня устали. Так что могу согласиться с Энтони, это урок.

В НБА долгий сезон. Если ты дошел до этого момента [финал конференции], то провел более 100 матчей. Важно быть в форме и иметь такой менталитет, который позволяет преодолеть все, верить, что все возможно. У всех был такой настрой. Но мы не смогли преодолеть этот барьер.

Мы все были настроены и готовы к игре. Но все были довольно уставшие. Это было заметно. Это проявилось», – сказал центровой «Вулвз».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ eraser2
А говорили, что Дончич в плохой физической форме...
Дончич как и Йокич головой играет в первую очередь
+2
0
+2
все у вас впереди, дайте пока Далласу чемпионом стать)
0
0
0
А говорили, что Дончич в плохой физической форме...
0
0
0
Зато Лука, которого каждый сезон критикуют за лишний вес с плохой подготовкой, а до матча с Миннесотой Дорт сделал все, что бы оставить его инвалидом, не устал.
Может дело не только в этом?
0
0
0
Ответ eraser2
А говорили, что Дончич в плохой физической форме...
Дончич знает как восстанавливаться (пивком)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий