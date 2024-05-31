Наз Рид: «Многие ребята сегодня устали. Это урок для «Миннесоты»
Наз Рид рассказал о важности физического состояния игроков в плей-офф.
Об отсутствии сил после поражения в серии с «Далласом» (1-4) говорил и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс.
«Важно, в какой ты форме. Знаю, что многие ребята сегодня устали. Так что могу согласиться с Энтони, это урок.
В НБА долгий сезон. Если ты дошел до этого момента [финал конференции], то провел более 100 матчей. Важно быть в форме и иметь такой менталитет, который позволяет преодолеть все, верить, что все возможно. У всех был такой настрой. Но мы не смогли преодолеть этот барьер.
Мы все были настроены и готовы к игре. Но все были довольно уставшие. Это было заметно. Это проявилось», – сказал центровой «Вулвз».
Может дело не только в этом?