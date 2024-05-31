Энтони Эдвардс: «Мне надо поработать над физикой, чтобы хватило сил на весь плей-офф. Команда должна помнить о своей идентичности»

Энтони Эдвардс рассказал о выводах, которые делает после поражения от «Далласа».

Защитник «Миннесоты» отметил, что ему не хватило сил, чтобы продемонстрировать лучший баскетбол в серии с техасцами (1-4).

«Есть понимание, что надо работать над собой и своим физическим состоянием, потому что мне прежде никогда не доводилось так далеко заходить в плей-офф. Так что теперь я знаю, что если хочу доминировать в третьем раунде и пройти дальше в финал, то должен тренироваться с соответствующим расчетом.

Не могу себе позволить пропускать тренировочные дни, не могу брать выходные. Я должен быть готов. Теперь я знаю, что от меня требуется, и буду готов.

Много чего можно вынести из этой серии. Главное – наша идентичность. Мы полагаемся на защиту. При этом мы немного отошли от этого в серии с « », это было заметно. Мы не лучшая команда, если брать игру в атаке. Мы всегда полагаемся на нашу защиту. Главное, что мы выносим из поражения – это то, что мы защитная команда, и мы должны начинать с этого в каждой игре.

Было весело. Мне понравилось. Хотелось бы продолжать играть. Хотел бы я вернуться в Даллас. Но соперник сыграл на высоком уровне. Отдаю им должное», – сказал .