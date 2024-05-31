Энтони Эдвардс: «Мне надо поработать над физикой, чтобы хватило сил на весь плей-офф. Команда должна помнить о своей идентичности»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс рассказал о выводах, которые делает после поражения от «Далласа».

Защитник «Миннесоты» отметил, что ему не хватило сил, чтобы продемонстрировать лучший баскетбол в серии с техасцами (1-4).

«Есть понимание, что надо работать над собой и своим физическим состоянием, потому что мне прежде никогда не доводилось так далеко заходить в плей-офф. Так что теперь я знаю, что если хочу доминировать в третьем раунде и пройти дальше в финал, то должен тренироваться с соответствующим расчетом.

Не могу себе позволить пропускать тренировочные дни, не могу брать выходные. Я должен быть готов. Теперь я знаю, что от меня требуется, и буду готов.

Много чего можно вынести из этой серии. Главное – наша идентичность. Мы полагаемся на защиту. При этом мы немного отошли от этого в серии с «Далласом», это было заметно. Мы не лучшая команда, если брать игру в атаке. Мы всегда полагаемся на нашу защиту. Главное, что мы выносим из поражения – это то, что мы защитная команда, и мы должны начинать с этого в каждой игре.

Было весело. Мне понравилось. Хотелось бы продолжать играть. Хотел бы я вернуться в Даллас. Но соперник сыграл на высоком уровне. Отдаю им должное», – сказал Эдвардс.

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15 комментариев
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Поработать нужно и над своим поведением. А то много говорил и как маленький ребенок слился после поражения)
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Но соперник сыграл на высоком уровне. Отдаю им должное.

=============

Это когда уже пиар-служба поработала и сказала ему, что надо говорить, чтобы имидж сохранить немного хоть. А на деле убежал как девочка, вместо того, чтобы руки пожать соперникам.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Но соперник сыграл на высоком уровне. Отдаю им должное. ============= Это когда уже пиар-служба поработала и сказала ему, что надо говорить, чтобы имидж сохранить немного хоть. А на деле убежал как девочка, вместо того, чтобы руки пожать соперникам.
В 22 годика кабина может сбои́ть, тем более так близко к финалу. Кто из нас в столь юном возрасте проходил подобные испытания?
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Опыта им не хватило. Выложились сильно в серии с Денвером, на Даллас уже не смогли собраться
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Слишком много сил на Денвер отдали, 7матчевик 20 очковый отыгрыш в последней игре, а еще Финч с этой травмой некстати.
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А говорили, что Дончич в плохой физической форме.
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Да,кто же знал,что после регулярки идёт плей-офф и там тоже нужно играть и выкладываться.
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Дорога в Про)
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Когда тебя назначили в Джорданы, а ты не тянешь и на Уэйда.
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Это Запад ) надо теперь работать что бы в плей-офф попасть. В следующем сезоне в финал Конфы уже будет не попасть им , нету потенциала у команды , весь баланс съели Гобер роллевик и Таунс, ещё хуже . Пиков нету)
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все по фактам, видно было что сдулся к противостоянию с Далласом, те были намного лучше готовы, но будет полезным опытом, потенциала там выше крыши, все зависит от рабочей этики, которая в данный момент в порядке, ну и везения куда без него
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В каждой новости в комментариях про его уход в подтрибунку - остановитесь уже.
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