Юдонис Хаслем о финале Западной конференции: «Если серия дойдет до шестого матча, я поставлю на «Миннесоту»

Теги Даллас Миннесота НБА Юдонис Хаслем НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Юдонис Хаслем считает, что «Даллас» находится в сложной ситуации.

«Нужно было выигрывать этот матч. Закрывать серию. Нельзя давать этой команде шансы. Особенно, когда игры такие равные. Когда у противника такие баскетболисты, как Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс, которые проигрывали противостояние звездам «Мэверикс» в первых матчах, но теперь сумели одолеть их. Им позволили вернуть уверенность в себе. Думаю, что «Даллас» находится в куда более опасной ситуации, чем они готовы признать.

Если серия дойдет до шестого матча, я поставлю на «Миннесоту», – заявил бывший баскетболист в эфире ESPN.

«Даллас» ведет в финале Западной конференции со счетом 3-1.

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Если серия дойдет до шестого матча, я поставлю на Бостон
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