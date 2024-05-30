Юдонис Хаслем о финале Западной конференции: «Если серия дойдет до шестого матча, я поставлю на «Миннесоту»

Юдонис Хаслем считает, что «Даллас» находится в сложной ситуации.

«Нужно было выигрывать этот матч. Закрывать серию. Нельзя давать этой команде шансы. Особенно, когда игры такие равные. Когда у противника такие баскетболисты, как и , которые проигрывали противостояние звездам «Мэверикс» в первых матчах, но теперь сумели одолеть их. Им позволили вернуть уверенность в себе. Думаю, что «Даллас» находится в куда более опасной ситуации, чем они готовы признать.

Если серия дойдет до шестого матча, я поставлю на «Миннесоту», – заявил бывший баскетболист в эфире ESPN.

« » ведет в финале Западной конференции со счетом 3-1.