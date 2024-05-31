Энтони Эдвардс: «Мы не были единым целым в серии с «Мэверикс». Ни в одной игре»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс назвал причину поражения в серии с «Далласом» (1-4).

В четверг «Миннесота» проиграла со счетом 103:124 в пятом матче.

«Мы не были единым целым в этой серии. Ни в одной игре.

В двух предыдущих сериях мы все были единым целым, попадали по кольцу и все такое. Сейчас же этого не было, ни разу», – считает защитник «Вулвз».

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10 комментариев
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И после поражения было видно, что команда не единое целое. Все остались пожать руки игрокам Далласа поздравляя их с выходом в финал НБА, а Эдвардс ушёл раздевалку.
+16
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жаль не свипнули что бы рот раньше времени не открывал
что на ЧМ слили товарища что сейчас
от других игроков его поколения столько гонора не наблюдаю
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+13
Чтобы стать единым целым надо где-то и люлей выхватить на поздних стадиях постсезона. Это помогает сплотить команду, как правило. Даллас выхватывал в финале конфы два года назад, Бостон выхватывал болезненно два предыдущих сезона, будучи фаворитом. Все придет, все будет
+7
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+7
Рад что этого трепача проучили.
+6
-2
+4
Ответ Максим Макеев
у миньки по сути только следующий сезон есть и возможно 25-26 ибо команда то в прайме по возрасту Таунсы Гоберы и тем более Конли сильнее уже не выдадут П.С Таунс молод конечно но менталитет у него скорее чокера
Согласен, но сейчас как будто бы речь о династиях уже не идет в современной лиге, чемпионы меняются каждый год, и тут как раз можно одно чемпионство урвать на этом отрезке. Их окно пока что открыто, и это поражение их должно закалить. Верю в них как большого контендера на следующий год
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Зато рот не закрывался у него всю серию
Оверперфоманса команды хватило на 2 раунда. Очевидно выше головы прыгнули
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Трепался много, играл бы молча..
+2
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Логичнее, если бы сказал : « я не верю, что они смогут нас все-таки обыграть в следующем сезоне» или «верю, что мы вернемся в Даллас в следующем сезоне» (про регулярку, наверное)
+1
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+1
Ответ MS89
Чтобы стать единым целым надо где-то и люлей выхватить на поздних стадиях постсезона. Это помогает сплотить команду, как правило. Даллас выхватывал в финале конфы два года назад, Бостон выхватывал болезненно два предыдущих сезона, будучи фаворитом. Все придет, все будет
у миньки по сути только следующий сезон есть и возможно 25-26 ибо команда то в прайме по возрасту
Таунсы Гоберы и тем более Конли сильнее уже не выдадут
П.С Таунс молод конечно но менталитет у него скорее чокера
+2
-2
0
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