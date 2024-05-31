Энтони Эдвардс: «Мы не были единым целым в серии с «Мэверикс». Ни в одной игре»

Энтони Эдвардс назвал причину поражения в серии с «Далласом» (1-4).

В четверг « » проиграла со счетом 103:124 в пятом матче.

«Мы не были единым целым в этой серии. Ни в одной игре.

В двух предыдущих сериях мы все были единым целым, попадали по кольцу и все такое. Сейчас же этого не было, ни разу», – считает защитник «Вулвз».