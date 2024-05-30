Энтони Эдвардс Карлу-Энтони Таунсу о переборе фолов: «Я побью тебя в автобусе»
Карл-Энтони Таунс покинул площадку за 1:38 до конца встречи с перебором фолов.
Форвард «Миннесоты» провел большую часть заключительной четверти с пятью замечаниями. Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс неоднократно настаивал, чтобы одноклубник аккуратнее подходил к игре в защите.
«Что я говорил тебе о фолах?
Я побью его в автобусе», – заявил Эдвардс на послематчевой пресс-конференции.
Таунс набрал 20 очков во второй половине матча и помог «Миннесоте» продлить серию против «Далласа» (1-3).