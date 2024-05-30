Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»

Теги результаты Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня продолжится серия за 3-е место Единой лиги ВТБ.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней арене примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

За 3-е место (до трех побед)

Третий матч

Локомотив-Кубань – Зенит
Дата проведения
30 мая, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

«Зенит» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария
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Видимо последний матч Паскуаля в России...
Неподдельное уважение и спасибо, Чави! И конечно успехов в новом клубе, как знать, может родная Барса одумается!
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