Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»
Сегодня продолжится серия за 3-е место Единой лиги ВТБ.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней арене примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
За 3-е место (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 30 мая, 19.30, «Баскет-холл»
«Зенит» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Неподдельное уважение и спасибо, Чави! И конечно успехов в новом клубе, как знать, может родная Барса одумается!