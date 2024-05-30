Александер Секулич о 3-м матче против «Зенита»: «Болельщики дали энергию и помогли вытащить победу»
Александер Секулич поблагодарил болельщиков после победы над «Зенитом» (90:87).
«В первую очередь хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые на протяжении всего сезона нас здорово поддерживали, но сегодня их влияние было особенным – дали энергию, помогли вытащить победу в матче против такого сильного соперника.
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех 1 июня на наш заключительный домашний матч сезона. Мы хотим показать свой лучший баскетбол, лучшую версию «Локомотива-Кубань», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче серии плей-офф за 3-е место переиграл санкт-петербургский «Зенит» (90:87, 1-2).