«Уорриорз» проявят интерес к Джимми Батлеру, если «Хит» выставит его на обмен
«Уорриорз» могут попытаться выменять Джимми Батлера у «Хит».
«Мы обсуждали некоторые варианты «Уорриорз» в нашем подкасте, посвященном предстоящему межсезонью. Следует отметить две ситуации.
Если Брэндон Ингрэм выйдет на рынок обменов, я не думаю, что «Уорриорз» проявят интерес. Если «Хит» выставит Джимми Батлера, я ожидаю, что «Уорриорз» в той или иной степени вступят в переговоры», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.