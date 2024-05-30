«Уорриорз» проявят интерес к Джимми Батлеру, если «Хит» выставит его на обмен

«Уорриорз» могут попытаться выменять Джимми Батлера у «Хит».

«Мы обсуждали некоторые варианты «Уорриорз» в нашем подкасте, посвященном предстоящему межсезонью. Следует отметить две ситуации.

Если Брэндон Ингрэм выйдет на рынок обменов, я не думаю, что «Уорриорз» проявят интерес. Если «Хит» выставит , я ожидаю, что «Уорриорз» в той или иной степени вступят в переговоры», – пишет журналист The Athletic Энтони Слэйтер.