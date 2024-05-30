Джимми Батлер Фреду Хойбергу в сезоне-2016/17: «Во-первых, ты слабый. Во-вторых, ты мне не нравишься»

Майкл Картер-Уильямс рассказал об обстановке в «Чикаго» в сезоне-2016/17.

«Самый сумасшедший сезон у меня был в « ». Мне нравится , он отличный парень, но это было безумие. Раздевалка была в ужасном состоянии. Это было начало года, но все уже были раздражены. У Джимми был конфликт с тренером, так что у нас было раннее командное собрание после ужасного матча, в котором Батлер получил технический, кто-то еще. Джимми не понравилось, что тренер не получил технического.

Хойберг взял слово: «Джимми, все начинается с нас с тобой. Что происходит?». И Батлер ему в ответ: «Во-первых, ты слабый. Во-вторых, ты мне не нравишься...». Он не добрался до третьего пункта, потому что послал его. И Джимми тогда: «Ну вот, теперь посылаешь. Ты сам хотел узнать, что я думаю».

И это было самое начало встречи. Я сидел в углу в шоке. Никогда в жизни не слышал ничего подобного», – рассказал .

Сезон-2016/17 стал последним для Батлера в «Буллс».