Юдонис Хаслем о возможности «Лейкерс» заполучить Джимми Батлера: «Им придется пройти через меня. Я стою на границе округа»

Юдонис Хаслем пошутил по поводу возможного перехода Джимми Батлера.

Пэт Райли раскритиковал Батлера в итоговой пресс-конференции сезона-2023/24. Батлер претендует на максимальное продление контракта.

«У « » куда больше шансов на , чем на . Им придется пройти через меня. Я стою на границе округа.

Мы в « » говорим прямо. Мы верим в открытые коммуникации. Не уходим от проблем, ругаясь шепотом. Мы говорим то, что думаем и идем дальше», – заявил .