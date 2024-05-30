Юдонис Хаслем о возможности «Лейкерс» заполучить Джимми Батлера: «Им придется пройти через меня. Я стою на границе округа»
Юдонис Хаслем пошутил по поводу возможного перехода Джимми Батлера.
Пэт Райли раскритиковал Батлера в итоговой пресс-конференции сезона-2023/24. Батлер претендует на максимальное продление контракта.
«У «Лейкерс» куда больше шансов на Бронни Джеймса, чем на Джимми Батлера. Им придется пройти через меня. Я стою на границе округа.
Мы в «Майами» говорим прямо. Мы верим в открытые коммуникации. Не уходим от проблем, ругаясь шепотом. Мы говорим то, что думаем и идем дальше», – заявил Хаслем.
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