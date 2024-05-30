Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард – худшая суперзвезда в истории спорта»

Теги Клипперс НБА Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит назвал Кавая Ленарда худшей суперзвездой в истории спорта.

«Мне надоели эксперты, которые так хвалят Кавая Ленарда. Это худшая суперзвезда в истории спорта. А он действительно является суперзвездой, когда здоров. Разговор не о его способностях на площадке, когда он здоров.

Я могу доказать, что Кавай Ленард – это худшая суперзвезда в истории спорта. Это ужас. Вы знаете, что Кавай Ленард пропустил 15 из 19 последних матчей «Клипперс» в плей-офф? Когда они дошли до финала конференции, они провели серию без него, потому что он получил травму.

Должен признаться, я завидую ему. Каким-то образом, сколько бы матчей он ни пропускал, этой проблемы никогда не возникает во время переговоров по контракту. Как только приходит время получить свои деньги, этот парень оказывается доступен. А затем он снова исчезает», – заявил телеведущий ESPN.

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11 комментариев
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Стивен Эй Смит - это худший эксперт в истории спорта!
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
не. худшая суперзвезда в маями прохлаждается
лол, ну ты и высрал...
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Ответ Trouble_rnd
Только вот в отличие от уважаемого эксперта, Ленард добрался до НБА и стал там двукратным чемпионом.
да, а так называемый "эксперт" в последний сезон в колледже набирал целых 1.5 очка за игру)
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Только вот в отличие от уважаемого эксперта, Ленард добрался до НБА и стал там двукратным чемпионом.
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Кавай Ленард чемпион НБА. А травмы Кавая, следствие его самоотдачи в играх. Тут уж кому как повезёт, кто-то в 40 играет, а кто-то и в 30 с небольшим уже весь переломаный.
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Гей Ситх как обычно. Лишь бы набросить
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Ответ dikij jonny
Стивен Эй Смит - это худший эксперт в истории спорта!
такое ощущение, что в эксперты там набирают конкретно тех, кто любит набрасывать вообще)
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Ответ Вадим Касаткин
такое ощущение, что в эксперты там набирают конкретно тех, кто любит набрасывать вообще)
Это всё из-за хайпа, потому что такие персонажи дают, к сожалению, больше рейтинга, нежели компетентные профессионалы.
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Ответ Вадим Касаткин
такое ощущение, что в эксперты там набирают конкретно тех, кто любит набрасывать вообще)
Чем больше набрасываешь, тем больше популярность ресурса и их самих.
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Ответ Trouble_rnd
Только вот в отличие от уважаемого эксперта, Ленард добрался до НБА и стал там двукратным чемпионом.
Это не аргумент от слова совсем: есть художники, а есть искусствоведы. Эксперт не обязательно должен был быть звездой нба прежде чем стать экспертом. Другое дело что Смит не эксперт, а клоун-хайпожор))
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