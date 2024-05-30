Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард – худшая суперзвезда в истории спорта»

Стивен Эй Смит назвал Кавая Ленарда худшей суперзвездой в истории спорта.

«Мне надоели эксперты, которые так хвалят Кавая Ленарда. Это худшая суперзвезда в истории спорта. А он действительно является суперзвездой, когда здоров. Разговор не о его способностях на площадке, когда он здоров.

Я могу доказать, что – это худшая суперзвезда в истории спорта. Это ужас. Вы знаете, что Кавай Ленард пропустил 15 из 19 последних матчей « » в плей-офф? Когда они дошли до финала конференции, они провели серию без него, потому что он получил травму.

Должен признаться, я завидую ему. Каким-то образом, сколько бы матчей он ни пропускал, этой проблемы никогда не возникает во время переговоров по контракту. Как только приходит время получить свои деньги, этот парень оказывается доступен. А затем он снова исчезает», – заявил телеведущий ESPN.