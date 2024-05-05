Сэм Эмик: «Клипперс» стараются собрать вокруг Кавая элитных партнеров, чтобы смягчить эффект от его травм»

Сэм Эмик рассказал о принципе построения состава в «Клипперс» Кавая Ленарда.

«Идея, по словам источников в клубе, заключается в том, что команда, построенная вокруг часто получающего травмы , должна иметь как можно больше элитных исполнителей, чтобы смягчить эффект от его неизбежных повреждений, которые стали определять эту эпоху «Клипперс», – пишет журналист The Athletic.

По ходу сезона « » выменяли , объединив его с Каваем, и .

Ленард пропустил большую часть серии первого раунда с «Далласом», которая завершилась победой техасцев – 4-2.