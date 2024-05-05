Сэм Эмик: «Клипперс» стараются собрать вокруг Кавая элитных партнеров, чтобы смягчить эффект от его травм»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Сэм Эмик рассказал о принципе построения состава в «Клипперс» Кавая Ленарда.

«Идея, по словам источников в клубе, заключается в том, что команда, построенная вокруг часто получающего травмы Ленарда, должна иметь как можно больше элитных исполнителей, чтобы смягчить эффект от его неизбежных повреждений, которые стали определять эту эпоху «Клипперс», – пишет журналист The Athletic.

По ходу сезона «Клипперс» выменяли Джеймса Хардена, объединив его с Каваем, Полом Джорджем и Расселлом Уэстбруком.

Ленард пропустил большую часть серии первого раунда с «Далласом», которая завершилась победой техасцев – 4-2. 

 

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4 комментария
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Какая только скидывать куда-то пока он окончательно не развалился. Смысл строить команду вокруг человека,который в плей-офф не играет?
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такер елитный партнер
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Комментарий удален модератором
Летом менеджменту команды придется серьезно поработать - нужно каким-то образом постараться улучшить состав, добавить атлетичных игроков на позиции 4 и 5 номера. Но так как активов нет, скорее всего подпишут списанных ветеранов на минимальные контракты и в лучшем случае будет повторение этого сезона ( если Харден и Джордж останутся).
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Врачи не боги, коленям Кавая уже никто и нечто не поможет, это хроническое. Нельзя было его продлевать, а сейчас его надо срочно менять, но кто возьмёт с такой медкартой и такой з/п, вот в чём вопрос?
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