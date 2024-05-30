Деян Бодирога: «Оба сербских клуба сохраняют высокие шансы на выступление в Евролиге»

Президент Евролиги Деян Бодирога дал интервью сербскому телевидению.

Наиболее актуальным вопросом является участие « » и « » в Евролиге в сезоне-2024/25. Один из клубов нижней части турнира должен будет уступить место « ».

«Сербия и весь регион очень важны. Оба клуба сохраняют высокие шансы на выступление в .

Со следующего года команды, скорее всего, будут получать лицензию на три-пять лет.

«Црвена Звезда» и «Партизан» могут стать длительными участниками Евролиги. Многие зрители приезжают на матчи этих команд. У них лучшая атмосфера в Европе.

Белград дважды принимал «Финал четырех» (2018, 2022), у города будет возможность побороться за еще один розыгрыш финальной стадии турнира. Евролига рассматривает несколько кандидатов каждый год. В этом году соревнуются Абу-Даби, Барселона и Белград. Решение будет принято в следующем месяце», – рассказал .