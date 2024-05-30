Деян Бодирога: «Оба сербских клуба сохраняют высокие шансы на выступление в Евролиге»
Президент Евролиги Деян Бодирога дал интервью сербскому телевидению.
Наиболее актуальным вопросом является участие «Партизана» и «Црвены Звезды» в Евролиге в сезоне-2024/25. Один из клубов нижней части турнира должен будет уступить место «Парижу».
«Сербия и весь регион очень важны. Оба клуба сохраняют высокие шансы на выступление в Евролиге.
Со следующего года команды, скорее всего, будут получать лицензию на три-пять лет.
«Црвена Звезда» и «Партизан» могут стать длительными участниками Евролиги. Многие зрители приезжают на матчи этих команд. У них лучшая атмосфера в Европе.
Белград дважды принимал «Финал четырех» (2018, 2022), у города будет возможность побороться за еще один розыгрыш финальной стадии турнира. Евролига рассматривает несколько кандидатов каждый год. В этом году соревнуются Абу-Даби, Барселона и Белград. Решение будет принято в следующем месяце», – рассказал Бодирога.