Деян Бодирога: «Оба сербских клуба сохраняют высокие шансы на выступление в Евролиге»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Деян Бодирога Партизан Црвена Звезда Париж Баскетбол

Президент Евролиги Деян Бодирога дал интервью сербскому телевидению.

Наиболее актуальным вопросом является участие «Партизана» и «Црвены Звезды» в Евролиге в сезоне-2024/25. Один из клубов нижней части турнира должен будет уступить место «Парижу».

«Сербия и весь регион очень важны. Оба клуба сохраняют высокие шансы на выступление в Евролиге.

Со следующего года команды, скорее всего, будут получать лицензию на три-пять лет.

«Црвена Звезда» и «Партизан» могут стать длительными участниками Евролиги. Многие зрители приезжают на матчи этих команд. У них лучшая атмосфера в Европе.

Белград дважды принимал «Финал четырех» (2018, 2022), у города будет возможность побороться за еще один розыгрыш финальной стадии турнира. Евролига рассматривает несколько кандидатов каждый год. В этом году соревнуются Абу-Даби, Барселона и Белград. Решение будет принято в следующем месяце», – рассказал Бодирога.

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1 комментарий
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