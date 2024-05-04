«Париж» займет место одной из команд нижней части таблицы Евролиги в сезоне-2024/25
«Париж» получит место в Евролиге в следующем сезоне.
Клуб обеспечил себе позицию в турнире, победив в Еврокубке. «Париж» займет место одной из пяти команд. Под угрозой находятся «Валенсия», «Альба», «Виртус», «Партизан» и «Црвена Звезда».
«Эти клубы имеют 20% вероятность не выступить в Евролиге в следующем сезоне. Все равны, решение будет принято общим голосованием партнеров.
Евролига сосредоточена на Берлине, Париже и Лондоне. Рынки Германии, Великобритании и Франции являются наиболее важными и разработанными.
«Валенсия» хорошо играла в первой половине сезона и строит отличную новую арену. Большой шаг вперед для клуба», – заявил генеральный директор Евролиги Паюлюс Мотеюнас.
Голосование по вопросу будет происходить в июне.
Мотеюнас отметил возможность объединения Еврокубка и Лиги чемпионов в один турнир, хотя не смог сообщить ничего конкретного по текущей стадии обсуждения. Неопределенной остается и ситуация с введением в Евролигу клуба из Дубая.
Валенсия строит арену, Альба с приоритетного рынка, за Партизан сыграет авторитет Обрадовича.