«Париж» займет место одной из команд нижней части таблицы Евролиги в сезоне-2024/25

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Партизан Альба Црвена Звезда Валенсия Виртус Паулюс Мотеюнас Лига чемпионов Париж Баскетбол

«Париж» получит место в Евролиге в следующем сезоне.

Клуб обеспечил себе позицию в турнире, победив в Еврокубке. «Париж» займет место одной из пяти команд. Под угрозой находятся «Валенсия», «Альба», «Виртус», «Партизан» и «Црвена Звезда».

«Эти клубы имеют 20% вероятность не выступить в Евролиге в следующем сезоне. Все равны, решение будет принято общим голосованием партнеров.

Евролига сосредоточена на Берлине, Париже и Лондоне. Рынки Германии, Великобритании и Франции являются наиболее важными и разработанными.

«Валенсия» хорошо играла в первой половине сезона и строит отличную новую арену. Большой шаг вперед для клуба», – заявил генеральный директор Евролиги Паюлюс Мотеюнас.

Голосование по вопросу будет происходить в июне.

Мотеюнас отметил возможность объединения Еврокубка и Лиги чемпионов в один турнир, хотя не смог сообщить ничего конкретного по текущей стадии обсуждения. Неопределенной остается и ситуация с введением в Евролигу клуба из Дубая.

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2 комментария
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Получается — или Виртус, или Црвену будут отсекать… :(

Валенсия строит арену, Альба с приоритетного рынка, за Партизан сыграет авторитет Обрадовича.
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По-моему очевидно, что Виртус лишний
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