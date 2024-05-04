«Париж» займет место одной из команд нижней части таблицы Евролиги в сезоне-2024/25

«Париж» получит место в Евролиге в следующем сезоне.

Клуб обеспечил себе позицию в турнире, победив в Еврокубке. «Париж» займет место одной из пяти команд. Под угрозой находятся «Валенсия», « », « », « » и « ».

«Эти клубы имеют 20% вероятность не выступить в Евролиге в следующем сезоне. Все равны, решение будет принято общим голосованием партнеров.

Евролига сосредоточена на Берлине, и Лондоне. Рынки Германии, Великобритании и Франции являются наиболее важными и разработанными.

«Валенсия» хорошо играла в первой половине сезона и строит отличную новую арену. Большой шаг вперед для клуба», – заявил генеральный директор Евролиги Паюлюс Мотеюнас.

Голосование по вопросу будет происходить в июне.

Мотеюнас отметил возможность объединения Еврокубка и Лиги чемпионов в один турнир, хотя не смог сообщить ничего конкретного по текущей стадии обсуждения. Неопределенной остается и ситуация с введением в Евролигу клуба из Дубая.