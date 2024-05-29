Энтони Эдвардс: «Победили благодаря Таунсу»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс отметил ключевую роль Карла-Энтони Таунса в победе «Вулвз».

В четвертом матче серии с «Далласом» (105:100, 1-3) бигмен «Миннесоты» набрал 25 очков, 20 из них пришлись на вторую половину.

Таунс, который по итогам первых трех встреч попадал 28% с игры, во вторник реализовал 9 из 13, включая 5 бросков из-за дуги.

«Для него все здорово сложилось. Карл был абсолютно уверен в себе. Его не беспокоили промахи из предыдущих матчей, он забыл об этом, когда бросал сегодня.

Карл провел потрясающий матч. Он проявил себя в важный момент. Победили благодаря Таунсу», – сказал звездный защитник «волков».

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3 комментария
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Главное продлили серию!! Смотреть такие матчи кайф!!!!!!
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Энтони чуть заскромничал сегодня что-то, но в целом они оба были хороши!)
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Ответ Alex.K71
Энтони чуть заскромничал сегодня что-то, но в целом они оба были хороши!)
А Гобер как? Он же лучший защитник всё-таки)
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