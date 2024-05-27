Александер Секулич: «Мы допустили слишком много потерь, сделали слишком много глупых вещей в нападении»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Александер Секулич Патрик Миллер Баскетбол

Александер Секулич отнес поражение на счет ошибок «Локомотива-Кубань».

«Поздравляю хозяев, они были более сфокусированы, чем мы. Мы допустили слишком много потерь, сделали слишком много глупых вещей в нападении. Могли бы набрать куда больше очков, чем набрали. Не могу сказать, что игроки не боролись, потому что они действительно боролись, но против команды вроде «Зенита» нельзя отдавать мяч так легко и так легко давать набирать очки в быстрых отрывах», – заявил главный тренер краснодарского клуба.

Матч завершился со счетом 99:96 в пользу «Зенита». Команды набрали 195 очков, установив рекорд результативности в матчах соперников в этом сезоне.

Лучшим в составе краснодарцев стал разыгрывающий Патрик Миллер. На его счету 22 очка и 7 передач при 8 из 11 с игры и 2 из 3 трехочковых.

«Локомотив-Кубань» проигрывает в серии за третье место Единой лиги ВТБ со счетом 0-2.

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