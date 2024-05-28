Дом Ивицы Зубаца в Лос-Анджелесе был ограблен во второй раз за три года
Ивица Зубац снова стал жертвой кражи со взломом.
По данным TMZ, в прошлую среду в дом Ивицы Зубаца в Лос-Анджелесе проникли три человека. Центрового «Клипперс» в момент преступления не было дома.
Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование. На данный момент никто не арестован.
Это не первое проникновение в дом Зубаца. В 2021 году два вора проникли в тот же дом баскетбола, украли ценные вещи и скрылись с места происшествия до прибытия полиции.