Дом Ивицы Зубаца в Лос-Анджелесе был ограблен во второй раз за три года

Ивица Зубац снова стал жертвой кражи со взломом.

По данным TMZ, в прошлую среду в дом в Лос-Анджелесе проникли три человека. Центрового « » в момент преступления не было дома.

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование. На данный момент никто не арестован.

Это не первое проникновение в дом Зубаца. В 2021 году два вора проникли в тот же дом баскетбола, украли ценные вещи и скрылись с места происшествия до прибытия полиции.