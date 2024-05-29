Энтони Эдвардс: «Никогда не проигрывал всухую. Для меня это было личное»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс рассказал о своей мотивации в 4-м матче с «Мэвз» (105:100, 1-3).

– Чувствуете облегчение?

– Да какое облегчение. Нам предстоит еще много работы. Пока мы только выиграли один матч и продлили серию.

– Что почувствовали после нарушения на Луке, когда он забросил 3-очковый с фолом в концовке?

– Без ответа, без ответа. Безумие какое-то.

– Вы сказали, что не хотите завершать сезон. Сегодняшний матч стоял особняком? 

– Я никогда не проигрывал всухую за всю свою карьеру. Пусть и был в плей-офф три раза, но никогда не проигрывал серию всухую. Для меня это было личное. Не хотел завершать... не хотел проигрывать всухую. Сегодня мы хорошо поборолись.

На счету Эдвардса 29 очков (11 из 25 с игры), 10 подборов и 9 передач.

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4 комментария
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Странно что только сейчас мотивация в жопу ударила
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Ответ Рассол Уэстбрик
Че ты коммент-то отредачил? Стыдно стало за необоснованный гон на молодого таланта, который в свои 22 и по игре, и ментально в качестве лидера уже превосходит чокера Тейтума?
А за необоснованный гон на Тейтума не стыдно?
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