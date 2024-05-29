Энтони Эдвардс подколол Майка Конли: «Он же старпер»

Энтони Эдвардс подколол Майка Конли на пресс-конференции .

Разыгрывающий «Миннесоты» появился в зале для общения с прессой после четвертого матча команды в серии против « » (105:100, 1-3), когда на вопросы отвечали и .

Звездный защитник предложил журналистам задать ему вопрос о 36-летнем Конли.

“Bite Bite [Конли], он же он старпер, но сегодня шел в проходы и закладывал мячи. Так что отдаем ему должное. Он пришел к нам в своих клоунских штанах. Это батяня, наш разыгрывающий, он отлично сыграл сегодня, а о большем я и просить не могу. Спасибо тебе, », – произнес Эдвардс.