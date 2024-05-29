Энтони Эдвардс подколол Майка Конли: «Он же старпер»

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео Майк Конли НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс подколол Майка Конли на пресс-конференции .

Разыгрывающий «Миннесоты» появился в зале для общения с прессой после четвертого матча команды в серии против «Далласа» (105:100, 1-3), когда на вопросы отвечали Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс.

Звездный защитник предложил журналистам задать ему вопрос о 36-летнем Конли.

“Bite Bite [Конли], он же он старпер, но сегодня шел в проходы и закладывал мячи. Так что отдаем ему должное. Он пришел к нам в своих клоунских штанах. Это батяня, наш разыгрывающий, он отлично сыграл сегодня, а о большем я и просить не могу. Спасибо тебе, Майк Конли», – произнес Эдвардс.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В принципе за такие шутки можно сразу в табло. Хотя итак видно, что у этого недоджордана воспитания ноль.
+4
-1
+3
То ли перевод хромает, то ли так своеобразно поблагодарил
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий