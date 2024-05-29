Энтони Эдвардс: «Сказал Майке Парсонсу, что увидимся на шестом матче в Далласе»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Майка Парсонс Баскетбол

Энтони Эдвардс рассказал о своем общении с Майкой Парсонсом.

Защитник «Вулвз» встретил представляющего в НФЛ «Даллас» Парсонса в подтрибунном помещении арены «Мэверикс» в день четвертого матча финала Западной конференции.

«Что я ему сказал? Ну а что я мог сказать? Что мы проиграем в пятом матче? На нем были мои именные кроссовки. Размер 14. Я сказал, что принесу ему еще немного классной обуви в день шестого матча», – заявил Эдвардс.

«Миннесота» сократила отставание в серии с «Далласом» – 105:100, 1-3. В случае еще одной победы «волков» серия вернется в Техас на шестую игру.

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3 комментария
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Базарит будь здоров, осталось всего ничего - научиться вывозить.
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Ответ Analjinn
Базарит будь здоров, осталось всего ничего - научиться вывозить.
Ну он уже один базар вывез в этом плей-офф, посмотрим как сейчас с этим получится!!)
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Ответ Analjinn
Базарит будь здоров, осталось всего ничего - научиться вывозить.
Уже сколько раз вывозил, поэтому не ему предъявлять за это.
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