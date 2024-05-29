Энтони Эдвардс: «Сказал Майке Парсонсу, что увидимся на шестом матче в Далласе»

Энтони Эдвардс рассказал о своем общении с Майкой Парсонсом.

Защитник «Вулвз» встретил представляющего в НФЛ « » Парсонса в подтрибунном помещении арены «Мэверикс» в день четвертого матча финала Западной конференции.

«Что я ему сказал? Ну а что я мог сказать? Что мы проиграем в пятом матче? На нем были мои именные кроссовки. Размер 14. Я сказал, что принесу ему еще немного классной обуви в день шестого матча», – заявил .

« » сократила отставание в серии с «Далласом» – 105:100, 1-3. В случае еще одной победы «волков» серия вернется в Техас на шестую игру.